Für den 25. und 26. April laden Markus Hauß und seine Frau Anja zum Tag der offenen Brennerei in die Alte Landauer Straße 18a in Schwegenheim ein.

Vor bald zehn Jahren hat Markus Hauß seine eigene kleine Brennerei in Schwegenheim in Betrieb genommen. Unter dem Namen Haußbrand stellt er seitdem mit Unterstützung seiner Familie im Nebenerwerb verschiedene Destillate und Liköre her. Für seine Erzeugnisse hat Markus Hauß schon mehrfach Auszeichnungen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftskammer erhalten. So wurden beispielsweise seinen Bränden von Mirabelle, Gelbem Muskateller und Himbeere bei der Edelbrandprämierung 2024 des Landkreises Germersheim Auszeichnungen in Gold zugesprochen.

„Unser Ziel ist es nicht, eine große Menge an Destillaten und Likören zu erzeugen, sondern Produkte von hoher Qualität hervorzubringen“, teilt Markus Hauß mit. Bei Haußbrand dürfen pro Jahr nicht mehr als 300 Liter an reinem Alkohol hergestellt werden. Diese Höchstgrenze gilt für alle sogenannten Abfindungsbrennereien. Bei diesen wird die Alkoholsteuer nach Art und Menge der verarbeiteten Rohstoffe geschätzt; zudem sind diese Brennereien nicht verschlossen und jeder Brennvorgang muss genehmigt werden. Im Gegensatz dazu sind alle anderen Brennereien sogenannte Verschlussbrennereien; diese sind zollamtlich verschlossen.

Kostenlose Kostproben und Livemusik

Die Besucher seines Tages der offenen Brennerei will Markus Hauß über den Herstellungsprozess seiner Erzeugnisse informieren und ihnen darüber hinaus konkrete Einblicke in seine praktische Arbeit geben, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt. Die Früchte, die er verarbeitet, baut er selbst auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar (15.000 Quadratmeter) an: Mirabellen, Kirschen, Zwetschgen, Birnen, Aprikosen, Äpfel und Quitten. „Besucher dürfen meine Destillate und Liköre kostenlos probieren“, sagt Hauß. Spenden für die Jugendabteilung des Schützenvereins Schwegenheim sind willkommen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Für Besucher gibt es Plätze in einem Zelt am Haus in der Alten Landauer Straße 18a. Für Speisen und Getränke ist laut Markus Hauß gesorgt. Käuflich zu erwerben sind Spießbraten, Bratwurst und Pommes (Samstag und Sonntag) sowie Pulled-Pork-Burger (nur Samstag) und Haußbrand-Burger (nur Sonntag), die Erzeugnisse der Brennerei und Säfte, Bier, Wein sowie Cocktails. „Dafür nehmen wir den Unkostenpreis“, sagt der Hausherr.

Am Samstag, 24. April, beginnt der Tag der offenen Brennerei in der Alten Landauer Straße 18a um 14.30 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr. Am Sonntag, 25. April, geht es schon um 10.30 Uhr los, allerdings ist an dem Tag auch früher Schluss, nämlich um 18 Uhr. Familie Hauß sorgt außerdem für Livemusik: Für Samstag ab 18 Uhr ist die Band „Lucky Random“ engagiert und am Sonntag spielt zur Mittagszeit die Blaskapelle Schwegenheim auf.