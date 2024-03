Einen „Tag der offenen Traukapelle“ im Adenauerpark veranstaltet das Standesamt Speyer am Mittwoch, 3. April, 14 bis 17 Uhr. Dann sei das gotische Sakralgebäude geschmückt, es würden Brezeln und Getränke gereicht, und die Standesbeamten Hartmut Jossé, Siri Häußler und Julia Slouma beantworteten Fragen. In der Kapelle sind seit 2009 an einzelnen Terminen Hochzeiten mit bis zu 100 Gästen möglich. 2024 werden dort laut Stadt an den Samstagen 20. April, 8. Juni und 6. Juli je fünf Paare getraut. „Die Termine hierfür waren aufgrund der hohen Nachfrage bereits frühzeitig vergeben“, teilt die Verwaltung mit.

Interessenten für die Zukunft könnten sich auch unter www.speyer.de/heiraten informieren und im digitalen Traukalender bis zu zwölf Monate im Voraus reservieren. Für Eheschließungen in der Kapelle aus dem 16. Jahrhundert fällt eine erhöhte Gebühr von 800 Euro an. 15 Trauungen in diesem Jahr sind mehr als 2023, als an drei Terminen je vier Paare vor den Altar treten durften, aber weniger als in früheren Jahren, als es bis zu acht Termine in der Kapelle gab.