Zwölf Künstler öffnen an einem oder zwei Wochenenden ihre Atelier-Türen in Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis bei der Aktion des Bundesverbands Bildender Künstler Rheinland-Pfalz, das trotz Corona stattfindet.

Stefan Becker

Stefan Becker zeigt am zweiten Wochendende in der Große Sämergasse 1a in Speyer Malerei und Grafik.

Klaus Fresenius

In seinem Atelier zeigt der Speyerer Klaus Fresenius (Zeppelinstraße 28) an beiden Wochenenden Skulpturen, Papierarbeiten und Auflagenobjekte. http://www.klaus-fresenius.de

Jochen Frisch

Jochen Frisch (Alter Postweg 1) öffnet sein Atelier an beiden Wochenenden. Er zeigt Ölmalerei, Aquarelle und Zeichnungen, wobei der Fokus auf den letzteren liegt. Das Thema „Speyerer Dom“ ist für ihn weiterhin, auch wegen der Nachfrage, vorherrschend. http://www.jochen-frisch.de

Gerhard Fuchs

An beiden Wochenenden zeigt Gerhard Fuchs in der Taubengasse 1 in Speyer Malerei, Grafik, Plastik, Objekte, Neue Medien und Foto-Decollage. http://www.gerhardfuchs.de

Karin Germeyer-Kihm

Karin Germeyer-Kihm zeigt am zweiten Wochendende in der Große Sämergasse 1a in Speyer Malerei und Grafik. http://www.germeyer-kihm.de

Betina Kaiser

Betina Kaiser öffnet ihr Atelier in Speyer, Alter Postweg 1, an beiden Wochenende und zeigt Malerei und Grafik. http://www.formenland.de

Susanne Lorenz

Die Speyererin Susanne Lorenz (Daimlerstraße 8) öffnet ihr Atelier an beiden Wochenenden. Malerei, Grafik, Plastik und Objekte sind zu sehen. http://www.susanne-lorenz.net

Regina Reim

Regina Reim zeigt in ihrem Atelier (Korngasse 20) an beiden Wochenenden Malerei, Grafik, Plastik und Objekte. http://www.regina-reim.de

René BUJA

In Dudenhofen (Kilianstraße 1) öffnet René BUJA am ersten Wochenende sein Atelier imd zeigt Malerei und Grafik. http://www.buja-art.com

Oliver Schollenberger

In Dudenhofen (Eichendorffstraße 9) zeigt an beiden Wochenenden Oliver Schollenberger Malerei und Grafik. http://www.oliver-schollenberger.de

Frank-Joachim Grossmann

An den beiden Sonntagen, 20. und 27. September, stellt Frank-Joachim Grossmann (Von-Bolanden-Straße 7 a) in Römerberg-Berghausen Arbeiten aus den Bereich Druckgrafik, Schrift, Typografie und Plakat. http://www.fjgrossmann.de

Martin Eckrich

In seinem Atelier in Schifferstadt, Iggelheimer Straße 54, zeigt der Künstler an beiden Wochenenden Malerei, Grafik, Plastik, Objekte und Installationen. http://www.kunst-eckrich.de

