Acht Künstler öffnen an den kommenden zwei Wochenenden ihre Atelier-Türen in Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis bei der Aktion des Berufsverbands Bildender Künstler

Jochen Frisch

Jochen Frisch (Alter Postweg 1) zeigt in Speyer an beiden Wochenenden Malerei und Grafik. Wieder spielt der Speyerer Dom eine thematische Hauptrolle. www.jochen-frisch.de

Gerhard Fuchs

An beiden Wochenenden zeigt Gerhard Fuchs in der Taubengasse 1 in Speyer Malerei, Grafik, Plastik, Objekte, Neue Medien und Fotoarbeiten. www.gerhardfuchs.de

Betina Kaiser

An den kommenden beiden Wochenenden öffnet Betina Kaiser ihr Atelier in Speyer, Alter Postweg 1, und zeigt Malerei, Grafik, Plastik, Objekte, Malerei, Grafik und Objekte. www.formenland.de

Susanne Lorenz

Die Speyererin Susanne Lorenz (Daimlerstraße 8) öffnet ihr Atelier an beiden Wochenenden. Sie zeigt Malerei und Grafik. www.susanne-lorenz.net

Regina Reim

Das Atelier von Regina Reim (Korngasse 20) ist an den beiden Wochenenden geöffnet. Sie zeigt Malerei, Grafik, Plastik und Objekte. www.regina-reim.de

Frank-Joachim Grossmann

An den Sonntagen stellt Frank-Joachim Grossmann (Von-Bolanden-Straße 7 a) in Römerberg-Berghausen Grafik, Neue Medien, Druckgrafik, Typografie und künstlerisch gestaltete Bücher vor. www.fjgrossmann.de

René BUJA

In Dudenhofen (Kilianstraße 1) öffnet René BUJA am ersten Wochenende sein Atelier und zeigt Malerei und Grafik. Sein Studio bleibt am 17. September von 18 bis 22 Uhr für die Art Bar und die „Release Party“ offen. Er stellt dabei sein neues Kunstbuch „In Art we Trust“ vor. www.buja-art.com

Oliver Schollenberger

In Dudenhofen (Eichendorffstraße 9) zeigt an den Sonntagen Malerei und Grafik. www.oliver-schollenberger.de

Termine

Die Aktion Offene Ateliers des Berufsverbands Bildender Künstler Rheinland-Pfalz gibt Kunstfreunden die Gelegenheit, Künstler im Bundesland an ihrem jeweiligen „Arbeitsplatz“ zu besuchen, mit ihren ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren. An zwei Wochenenden ist in diesem Jahr wieder die Gelegenheit dazu: am 17. und 18. sowie am 24. und 25. September, jeweils 14 bis 18 Uhr. Infos: Telefon 06131 371424, www.bbkrlp.de