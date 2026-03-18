Der TSV Speyer hat sich gefangen. Nun bietet sich eine große Chance. Die Pflichtaufgaben sollten keine Hürde sein. Dann gibt es vielleicht ein Wiedersehen mit einem Ex.

Der TSV Speyer hat in der Oberliga nicht nur die wichtige Nummer 1 in der Pfalz gefestigt, sondern vielmehr: Es öffnet sich ein Türchen zum Aufstieg und das, nachdem der Nimbus der Unangefochtenheit nach dem 2:3 gegen Rivale TS Germersheim noch am berüchtigten seidenen Faden hing, es sich gar eine Pleite gegen TG Konz anfügte.

„Dann haben wir alles gewonnen und die anderen mitgespielt“, sagte Speyers Trainer Gerrit Jann im Gespräch mit unserer Zeitung, bis auf die Partie mit den Landeshauptstädtern: „Mainz-Gonsenheim steigt auf. Das ist klar.“ In der Tat, den ehemaligen Zweitligisten mit dem Aktiven Jann sog es hinunter bis in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: „Der Zweite oder der Dritte, falls der Zweite nicht will, können eine Relegation spielen, falls es eine gibt, falls ein Platz frei werden würde“, löst er ein Rätsel auf und stellt sogleich das nächste.

Germersheim abgehängt

„Wir haben Bock drauf, Vizemeister zu werden“, meinte Jann: „Wir wollten vor Germersheim landen und die auch vor uns. Bliesen will auch“, nennt er die Konkurrenten. Doch jetzt, zwei Spieltage vor Rundenende, sprechen zwei Dinge für den TSV: fünf Zähler plus auf Germersheim und ein machbares Restprogramm: „Wir brauchen zwei Punkte. Das ist absolut drin. Wir dürfen es aber nicht verpatzen. Germersheim kann aber auch noch patzen.“

Der Coach trägt weiter zur Aufklärung bei: „Wenn Langen aus der Dritten Liga runter muss ...“, dann, ja dann müsste die Zweite der Hessen aus der Regionalliga Südwest raus, aufgrund der Unzulässigkeit von zwei Mannschaften in dieser Klasse. Weitere mögliche Absteiger verortet Jann in der anderen Regionalliga Süd.

Speyer druckresistent

Doch will der Meister der „Speyerer“ Regionalliga überhaupt hoch? „Es gibt viele Fragezeichen“, teilt der Domstädter mit: „Das Fünkchen Hoffnung ist da. Das war auch unser Ansporn, und wir haben dem Druck standgehalten. Glück gehört dazu. Wir haben auch Dusel gehabt. Wir haben aber gute Spiel gemacht.“

Das galt zuletzt beim Erfolg über Bliesen. Verlor der frühere Drittligist im ersten Satz noch plötzlich völlig den Faden, sagte Jann hernach: „Die musst du erst mal 3:1 schlagen. Ich war stolz auf die Spieler.“ Und dennoch stellten sich die Verantwortlichen im größten Sportverein der Stadt die Frage nach dem Sinn, die Regionalliga anzustreben: „Die Oberliga ist gut für die Nachwuchsförderung.“

Jann ehrgeizig

Der TSV Speyer gehöre aber in die Regionalliga und habe dort ja auch lange Jahre gespielt. Da kommt in Jann der ehrgeizige aufstiegswillige Sportler durch. Wer oben sei, wolle auch hoch: „Und notfalls gehen wir wieder runter. Mal sehen, ob es reicht.“ Oberliga sei ja auch nicht so schlecht. Der aktuelle Blick auf die Tabelle tue nach der vergangenen Saison jedenfalls gut.

In einer Relegation könnte der Zweite aus Hessen warten, möglicherweise Hanau, am ersten Mai-Wochenende in Hin- sowie Rückspiel und mit dem langjährigen Speyerer Dominik Rosin im Kader. Doch nun gilt es, die beiden anstehenden Aufgaben zu erledigen. Nach dem spielfreien Wochenende wartet am Samstag die SG U.N.S Rheinhessen in Nieder-Olm.

Respekt vor Gensingen

Die sorgte beim Übungsleiter für Kopfzerbrechen, trat sie doch zuletzt ausgerechnet zum Abstiegskracher gegen die SG Westpfalz erst gar nicht an. Zum Abschluss empfängt Speyer am Samstag am Samstag, 28. März (19.30 Uhr, Osthalle) Mittelfeldteam TuS Gensingen, das in den vergangenen Wochen noch nach unten schaute: „Da müssen wir Vollgas geben. Das ist eine gute Truppe.“

Derweil sieht es hinsichtlich der kommenden Saison gut aus. Die Rückmeldungen drückten die Vorfreude auf die Zukunft aus. Definitive Abgänge gebe es noch keine. Fragezeichen bestehen nach Abitur oder bei Jugendlichen mit Perspektiven. Da äußert sich Gerrit Jann erst gar nicht über die eigenen Gedanken.