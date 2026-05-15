Der FV Dudenhofen trifft am Samstag (15.30 Uhr) im Hans-Dieter-Krieger-Stadion im Kampf um den Klassenverbleib auf Tabellennachbar SC Idar-Oberstein .

Nach der 1:3-Pleite am vergangenen Wochenende gegen den direkten Konkurrenten FV Diefflen steht der FVD vor seiner nächsten Aufgabe unter Zugzwang. Mit dem SC Idar-Oberstein erwartet die Dudenhofener den vorletzten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Nur ein Zähler trennen die beiden Teams der Trainer Marco Reich (SC Idar-Oberstein) und René Reichling ( FV Dudenhofen) in der Tabelle.

Im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel wird die Partie richtungsweisend für beide Mannschaften, um sich eine gute Ausgangslage für die dann noch zwei verbleibenden Ligapartien zu erarbeiten. „In solchen Spielen gelten andere Gesetze als in sonstigen Partien“, sagt Dudenhofens Cheftrainer.

Torjäger Zimmer

Die Stärken des Gastgebers sieht der Coach des FVD vor allem in der körperlichen Robustheit und den Standards. Auch die langen Einwürfe von den Außen sind ein Mittel, dass die Mannschaft von Trainer Reich oft im Angriff verwendet. Hinzu kommen Unterschiedsspieler wie der Torjäger Florian Zimmer, welcher bislang mit 20 markierten Treffern hinter Max Wilschrey von Emmelshausen-Karbach (24) und Marc Ehrhart vom FK Pirmasens (23) die Schützenliste der Oberliga anführt.

Personell warten die Schwarz-Gelben neben den Angeschlagenen noch die Trainingswoche bis Freitag ab. Tim Lange steht nach seinem Kurzeinsatz gegen den FV Diefflen aufgrund seines Studiums in den USA für den Rest der Runde nicht mehr zur Verfügung. Trotzdem gab es die Woche beim FV Dudenhofen reichlich Informationen von Spielerseite aus zu vermelden.

Sanel Catovic geht

Mit Sanel Catovic verlieren die Dudenhofener einen Akteur an den Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam, wo er ab nächster Saison an der Seitenlinie das Kommando übernimmt. Zudem begrüßen sie als Neuzugang für die kommende Runde an der Iggelheimer Straße den 21-jährigen Gabriel Kirchmer vom SV Geinsheim, welcher bislang auf 21 Torbeteiligungen aus 23 Bezirksligapartien kam.

„Gabriel passt mit seinem Profil hervorragend zu dem Weg, den wir beim FV Dudenhofen gehen wollen. Er bringt viel Tempo mit, arbeitet intensiv gegen den Ball und ist im Offensivbereich variabel einsetzbar“, meint Sportdirektor Nico Henrich. Neben Kirchmer verstärkt auch Jonas Vogt vom FK Pirmasens mit ordentlicher Oberligaerfahrung das Team ab Sommer.

Der FVD befindet sich derzeit auf dem wackelnden Stuhl der Oberliga, da der aktuelle 15. Tabellenplatz vom Zweitplatzierten der Liga und dessen Aufstiegsspiel ist. Mit dem darauffolgenden Heimspiel gegen SV Auersmacher, vorverlegt auf Samstag, 23. Mai (17 Uhr), und auswärts zum Abschluss in Gau-Odernheim, halt die Schwarz-Gelben noch vieles in der Hand.