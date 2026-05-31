Den mit der besten Ausgangsposition hat’s erwischt. Dudenhofen steigt ab. Ein Neuzugang gibt gleich mal eine Kampfansage. Der Stammtorwart hört auf.

Nach einem Jahr steigt der FV Dudenhofen auf direktem Wege wieder aus der Oberliga ab. Eigentlich mit der besten Ausgangssituation der gefährdeten Mannschaften in den letzten Spieltag gestartet, scheiterte die Mannschaft von Trainer René Reichling auf dramatische Art und Weise (E-Paper von RHEINPFALZ am Sonntag berichtete). Während die Konkurrenz ihre Hausaufgaben mit Siegen machte, unterlag Dudenhofen am Samstag mit 2:3 (1:0) bei Mitaufsteiger TSV Gau-Odernheim, für den es um nichts mehr ging. FV Diefflen (4:2 zuhause gegen FV Engers) sowie Arminia Ludwigshafen (2:0 bei Absteiger SC Idar-Oberstein) sorgen nach und nach für relativ klare Verhältnisse.

Schon ein Pünktchen hätte den Spargeldörflern zumindest Position 15 beschert, ein Dreier höchstwahrscheinlich die Rettung. Lange Zeit befand sich Dudenhofen auch zumindest auf dem Platz, der bei erfolgreicher Aufstiegsrunde des FK Pirmasens hoffen lässt, oder gar außerhalb jeglicher Gefahrenzone.

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Sprengling vorbildhaft

Denn Kapitän Marvin Sprengling ging voran und brachte den FVD mit 1:0 in Führung (41.). „Wie haben eine gute erste Halbzeit gespielt“, sagte ein zwar genervter, aber gefasster und sich in Galgenhumor flüchtender Sportvorstand Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung. Gau-Odernheim traf aber einmal die Latte.

Der Gast ließ dagegen ein, zwei Tore liegen, weil er im Konter die Durchbrüche über außen schlampig zu Ende spielte, vor allem den letzten Pass. Doch nach dem Seitenwechsel dauert es nicht lange bis zum 1:1 durch Felix Schrod (56.): „Es war wieder ein Standard, Kopfball, typisch. Unsere zweite Halbzeit war ganz, ganz schwach bis zum Schluss. Wir haben das Heft aus der Hand gegeben“, so Kober über eine verdiente Niederlage.

Schreckgespenst Hahn

Christopher Hahn (75.) stürzte Dudenhofen erstmals ins Tal der Tränen. Der Funktionär: „Es war eine Frage der Zeit.“ Stand-by-Spieler Timo Enzenhofer (85.) sorgte noch mal für Hoffnung: 2:2 (85): „Es fiel aus dem Nichts“ und dennoch schön per Heber über den Schlussmann. „Enze“ sollte für Stabilität und Sicherheit im Mittelfeld sorgen.

Der FVD kam zu einigen Eckbälle, war alles nach vorne, einschließlich Enzenhofer sowie Abwehrchef Yannis Albrecht. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit machte erneut Hahn alles zunichte. Der Sportvorstand vermisste danach noch ein paar weitere Sekunden. Ob es klug war, in der Schlussphase all in zu gehen statt auf einen Aufstieg Pirmasens’ zu vertrauen, ließ Kober mal dahin gestellt sein: „Ich sehe es 50:50 so kurz nach dem Spiel.“

Vogt angriffslustig

„Wir haben punktetechnisch eine ganz schlechte Hinrunde gespielt“, sah er den Grund für den Abstieg. Hinzu kam die Phase zuletzt mit den Heimniederlagen gegen Cosmos Koblenz und Diefflen, dem 1:1 in Idar-Oberstein: „Das waren zu wenig Punkte.“ Coach Reichling assistiert in der neuen Saison dann Ralf Schmitt als Co-Trainer, der schon vor Wochen vom bis zum Schluss anhaltenden Klassenkampf ausging. Torwart Philipp Schilling verlässt den Verein nicht, steht für die erste Mannschaft aber nicht mehr zur Verfügung. Am Sonntag, 21. Juni, beginnt die Vorbereitung. Dann gehört auch der FKP-Linksverteidiger Jonas Vogt (25) zum Kader. Er kündigte bereits an, „nächste Runde in der Verbandsliga anzugreifen“.