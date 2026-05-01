Der FV Dudenhofen trifft am Samstag (14 Uhr) in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auswärts auf den Tabellenzweiten FK Pirmasens.

„Wir wissen um die Herausforderung auswärts beim Tabellenzweiten. Wir richten den Fokus aber voll auf uns“, sagt Cheftrainer René Reichling. Nach der 1:4-Pleite zuletzt gegen den FC Cosmos Koblenz erhoffen sich die Dudenhofener ein besseres Abschneiden beim Favoriten. Mit bislang 84 Treffern stellt die Elf von Coach Daniel Paulus die treffsicherste Offensive der Oberliga.

Da der FKP nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer, den Unter-21-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern, lauert, müssen die Schwarz-Gelben auf die stärkste Heimmannschaft der bisherigen Runde enorm aufpassen. Gegen Torjäger Marc Ehrhart, der zurzeit die Torjägerliste der Liga mit 23 Saisontreffern anführt, wird die Hintermannschaft des FVD auf jeden Fall gefordert sein.

Pirmasens besiegbar

„ Pirmasens spielt in der Konstellation schon länger zusammen und hat eine sehr erfahrene Mannschaft. Sie spielen sehr diszipliniert, sind immer gut vorbereitet und haben eine enorm hohe individuelle Qualität“, so Übungsleiter zu unserer Zeitung. Dennoch sind die Pirmasenser zu bezwingen, wie es letztes Wochenende der FC Hertha Wiesbach mit einem 2:0-Sieg vormachte.

Nach einer zuletzt starken Serie in diesem Kalenderjahr gerät der FV Dudenhofen in den letzten fünf verbleibenden Ligapartien nun trotzdem unter Zugzwang, um den Abstieg aus der Oberliga zu verhindern. Mit dem Heimspiel gegen FV Dieffeln und dem Auswärtsmatch beim SC Idar-Oberstein trifft das Team auf zwei weitere Kellerkinder, welche ebenfalls um den Klassenverbleib kämpfen. Für die Aufgabe in Pirmasens zeigt sich der Coach motivierend: „Wir freuen uns auf die Aufgabe. Das sind genau die Spiele, die wir nächste Saison wieder erleben wollen, und dafür kämpfen wir“, meint Reichling. Dem FVD stehen damit im Kampf um den Klassenerhalt spannende Wochen bevor.