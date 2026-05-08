Der FV Dudenhofen empfängt am Samstag (15.30 Uhr) im Kellerduell mit dem FV Diefflen ein Gegner auf Augenhöhe.

Nach der 1:3-Pleite am vergangenen Wochenende gegen den Aufstiegsfavoriten FK Pirmasens bleiben dem FVD noch vier Ligapartien übrig, um sich von den Abstiegsrängen in der Oberliga fern zu halten. Mit dem FV Diefflen erwarten die Dudenhofener einen direkten Tabellennachbarn im sogenannten Sechs-Punkt-Spiel: „Wir haben alles in der eigenen Hand, das ist für uns das entscheidende. Die Jungs wissen, worauf es ankommt. Wir hauen alles raus, um in der Liga zu bleiben“, sagt FVD-Cheftrainer René Reichling.

Poß brandgefährlich

Gerade im Hinblick auf die Tabellensituation wird die Partie am Samstag einen entscheidenden Stellenwert für den restlichen Saisonverlauf einnehmen. „Jetzt kommen die beiden entscheidenden Wochen der Wahrheit“, sagte Sportvorstand Florian Kober und schaut dabei bereits auf die folgende Begegnung beim SC Idar-Oberstein.

Mit den Gästen aus Dillingen erwarten die Schwarz-Gelben eine sehr erfahrene Mannschaft, welche eine hohe individuelle Qualität vor allem im letzten Drittel mitbringt, verrät Übungsleiter Reichling im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit ihrem Stürmer Fabian Poß, welcher bislang auf 14 Saisontreffer in dieser Runde kommt, erwartet den FVD ein Torgefährlicher Gegenspieler, den er nicht aus den Augen verlieren darf. Nach den zuletzt zwei knapp verlorenen Spielen der Dieffler gegen Aufsteiger TSV Gau-Odernheim und Hertha Wiesbach, riss eine Serie. Insgesamt bringen sie aber jede Menge Torgefahr mit. Dafür mussten sie aber auch schon 71 Gegentore entgegennehmen.

Heimgärtner zurück

„Wir können uns auf einen Fight über die komplette Spielzeit einstellen. Da wird kein Zweikampf abgeschenkt werden“, meint der Dudenhofener Coach. Personell kehrt der zuletzt fehlenden Felix Heimgärtner zurück. Hinter dem Einsatz des treffsicheren Marvin Sprengling im Aufgebot der Gastgeber steht dagegen ein größeres Fragezeichen. Julian Scharfenberger spielt mit Nasenschutz. Alle Zeichen stehen damit auf eine spannende Begegnung im Kampf um den Verbleib in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Derweil nahm der Verband dieser Tage ganz andere Fähigkeiten Reichlings in Anspruch: die des Zweitprüfers bei der Qualifizierung von 17 neuen B-Lizenz-Trainern in der Sportschule Edenkoben.