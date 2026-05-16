Oberligist FV Dudenhofen bangt nach dem 1:1 (1:0) am Samstag bei Mitkonkurrent SC Idar-Oberstein weiter um den Klassenverbleib.

So richtig halten die Dudenhofener nicht mehr alle Trümpfe in der Hand, verharren auf Platz 15, der zum Wechsel in das Fanlager von FK Pirmasens oder 1. FC Kaiserslautern II in den Aufstiegsspielen verdammt, um sich selbst zu retten. Die Lichter über der Iggelheimer Straße gehen also auch noch nicht vollends aus.

„Wenn wir sechs Punkte holen ...“, blickt Sportvorstand Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung voraus. Und in den abschließenden Partien geht es mit SV Auersmacher und TSV Gau-Odernheim gegen Truppen jenseits von gut und böse. „Ein Punkt gegen direkte Konkurrenten war aber zuwenig“, bezog Kober die Niederlage vor Wochenfrist gegen FV Diefflen mit ein.

Wieder Albrecht

„Ein Punkt ist besser als keiner“, so der Funktionär: „Es war Abstiegskampf pur mit vielen Zweikämpfen, kaum Chancen, wenn , nur über Standards.“ Katastrophal nannte er das Match unmittelbar nach Abpfiff. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Yannis Albrecht zum 1:0 nach Eingabe von Marvin Klehr.

Wieder einmal Albrecht: „Er geht bewusst mit rein“, erklärte Kober: „Er ist ja der einzige über 1,80 Meter.“ Gleiches gelte für Kevin Hoffmann: „Sie werden gesucht, und es war nicht seine erste Chance. Hinten war er auch wieder stark.“ In der hektischen Anfangsphase von Halbzeit zwei glich Idar auf ähnliche Weise aus.

Schilling arbeitslos

Ganz geben Ende vergab der FVD den Dreier, als drei Heimtorwart Ruben Strack dreimal in höchster Not bereinigte: „Das ist sehr, sehr bitter. Jetzt sind alle ziemlich niedergeschlagen.“ Der SCI verzeichnete zwar auch noch ein paar Standards, ohne Schlussmann Philipp Schilling aber ernsthaft zu bedrohen: „Wir haben nicht viel zugelassen.“ Kober: „Nach 90 Minuten hätte ich von einem gerechten Unentschieden gesprochen, nach 95 nicht mehr.“

Und dann traf auch noch Diefflen zum Sieg. „Fußballerisch war es nicht das Beste“, so der Sportvorstand: „Von der Einstellung her kann ich aber niemandem einen Vorwurf machen. Wir gehen auf dem Zahnfleisch.“