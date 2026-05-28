Der FV Dudenhofen trifft in seinem letzten Ligaspiel am Samstag (15 Uhr) im Kampf um den Klassenverbleib auswärts auf den Aufsteiger TSV Gau-Odernheim.

Einem gewissen Endspielcharakter fiebert der FVD entgegen. Mit einem 4:0 der Schwarz-Gelben gegen den SV Auersmacher vor heimischen Publikum wäre der erste wichtige Schritt in Richtung Klassenerhalt somit erledigt, und sie dürften mit einem guten Gefühl zum Härtetest nach Gau-Odernheim reisen.

Reichling ändert Rolle

Dementsprechend ist auch die Stimmung innerhalb des Teams gut und vor allem fokussiert: „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand“, meint Dudenhofens René Reichling auch vor seinem letzten Match als Cheftrainer. Er assistiert in der kommenden Saison neben dem erfahrenen Ralf Schmitt weiterhin an der Seitenlinie.

Dennoch gelte das Hauptaugenmerk selbstverständlich dem Team und der bevorstehenden Aufgabe. Eine gewisse Anspannung herrscht, und die braucht es am Ende auch, um das Ziel Klassenverbleib zu verwirklichen. Dass die Elf mit Druck umgehen kann, zeigte sie am vergangenen Wochenende.

Gelbe Wand

Mit dem Motto alle in Gelb zum Auswärtsspiel nach Gau-Odernheim, bietet der FVD eine kostenlose Mitfahrgelegenheit an, nimmt aber Spenden gerne entgegen. Bei Interesse erfolgt die vorherige Anmeldung beim Sportlichen Leiter Florian Kober. Abreise ist um 13 Uhr am Vereinsheim. Mit dem Aufsteiger erwartet der FVD eine defensiv sehr gut organisierte und disziplinierte Mannschaft, welche sich verdientermaßen auf dem neunten Tabellenplatz der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar befindet.

Mit Belel Meslem verfügen die Gastgeber über einen treffsicheren Torjäger, der in dieser Saison bislang 16 Mal zuschlug. Mit einem 3:0-Sieg am letzten Spieltag gegen FC Hertha Wiesbach geht es für das Team von Florian Diel tabellarisch gesehen im Duell nur noch um Kosmetik. „Wir haben vertrauen in unseren eigenen Qualitäten“, sagt der FVD-Cheftrainer.

Dudenhofens Trumpf

Personell sei jeder Akteur gewillt, beim letzten und entscheidenden Spiel dabei zu sein und die Auswahl zu unterstützen. Dennoch zieht es sich die Rückrunde bislang bei den Dudenhofenern mit den Ausfällen durch. Der Coach ist aber bei dem Ziel, dass es alle auf den Platz schaffen, optimistisch.

Der FV Dudenhofen befindet sich derzeit vor dem Endspiel mit 36 Zählern auf dem 14. Tabellenplatz und wäre somit gerettet. Dahinter lauert allerdings auf dem wackelnden 15. der FV Diefflen, punktgleich und daheim gegen FV Engers gefordert. Spannender wird es auf dem 16. Rang und somit dem ersten sicheren Abstiegsplatz, den aktuell Arminia Ludwigshafen mit 34 Punkten belegt. Dieser gastiert beim SC Idar-Oberstein, welcher mit dem FV Eppelborn am Ende der Runde sicher in die Verbandsliga absteigt. Der FV Dudenhofen hat damit alles in der eigenen Hand und kann mit einem möglichen Auswärtssieg den Klassenverbleib in der Oberliga feiern.