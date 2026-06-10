Der TSV Speyer schafft dank fremder Hilfe den Klassenverbleib. Die Kabine verliert viel. Aber es kommt auch etwas nach. Zwei Probleme brennen unter den Nägeln.

Die erste Saison der neu gebildeten Oberliga Rheinhessen-Pfalz haben die Kobras, die erste Herren-Handball-Mannschaft des TSV Speyer, auf Position zehn unter zwölf Teams, am Ende etwas glücklich, mit dem Ligaverbleib abgeschlossen. „Steigen zwei oder drei ab, lautete für einige Zeit die Frage. Wir hatten es nämlich nicht mehr in der eigenen Hand, waren von dem Abschneiden der führenden Klubs TV Nieder-Olm und TG Osthofen in der Aufstiegsrelegation abhängig“, erläuterte Sören Pohlmann, Sportlicher Leiter der Handball-Aktiven, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Aufatmen in Reihen des TSV, als feststand, dass sich Nieder-Olm und Osthofen durchgesetzt hatten und in die Regionalliga hoch gehen. Die Truppe von Trainer Denis Markert war gerettet und tritt auch in der kommenden Spielrunde in der Oberliga an. Der Coach sieht die abgelaufene Spielrunde mit unterschiedlichen Gefühlen: „Unser Minimalziel war der Klassenerhalt. Den haben wir erreicht. Dass es am Ende aber so eng wird, hätte nicht sein müssen. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben.“

Markert erklärt

Ohne die notwendige Konstanz habe das Team nicht in jeder Partie seine zweifellos vorhandene Qualität abgerufen. Dass mehr möglich war, hätten einige tolle Spiele mit klaren Erfolgen bewiesen, als die Mannschaft mit Zusammenhalt und dem notwendigen Ehrgeiz aufgetreten sei sowie einer für den anderen gekämpft habe.

Auch das nahezu ausgeglichene Torverhältnis von 617:633, das Rang sechs bedeutet, spricht für das Leistungsvermögen der Truppe. „Natürlich gab es auch einige enge Spiele zu unseren Ungunsten. Im direkten Vergleich mit den Abstiegskonkurrenten waren wir im Vorteil. Doch letztlich zählen nur die eingefahrenen Punkte“, meinte Markert.

Pohlmann nachdenklich

Mit dem Rücktritt der Stammspieler Denis Krieg, Tim und Julian Doppler, Dominik Jochum, die ihre Karriere altersbedingt beendeten, sowie Tim Wild, der beruflich kürzer tritt, brechen im Team Säulen weg, die es zu ersetzen gilt. „Die Aufgabe ist nun etwas anders. Einfach wird sie aber wohl nicht“, meinte Pohlmann.

Als Neuzugänge stehen Max Schwarzer sowie die bereits im Laufe der Runde hinzugekommenen Bjarne Hartmann und Tobias Thiele fest. Mit den Jugendlichen Janne Dahlbeck und Lean Karimanovic sowie einigen weiteren Talenten gelte es, nun die Lücken zu schließen. Gespräche über weitere externe Verstärkungen seien im Gange.

Problem Harz

Auch Übungsleiter Markert sieht die Mannschaft gut aufgestellt, obwohl nach dem Rücktritt erfahrener Strategen einiges an Erfahrung und Qualität, wie auch Menschliches sowie Positives in der Kabine weggefallen sei. „Es war schon toll, solche Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Was uns nun noch etwas fehlt, ist die Breite im Kader. In diese Richtung wollen wir noch etwas tun, nicht aber auf Biegen und Brechen Notverpflichtungen vornehmen. Schließlich haben wir einen prima Nachwuchs bis hin zu unserer so erfolgreichen B-Jugend. Vor allem auf sie legen wir unser Hauptaugenmerk“, so der Coach, der die Jugendlichen Schritt für Schritt heranführen und integrieren möchte.

Der Sportliche Leiter sprach auch zwei aktuell heiße Themen an: Die Sporthalle Ost, in der Training und Spiele stattfinden, wird wegen Renovierungsarbeiten acht bis zehn Wochen gesperrt. „Wir sind mit der Stadt um eine gute Kommunikation und tragbare Lösungen bemüht“, so Pohlmann. Ein weiteres Problemfeld sei das Spielen mit Harz.

Von Seiten des Deutschen Handballbundes bestehe die Tendenz, dies in allen Spielklassen einzuführen. Für die in der zweithöchsten Klasse, der Regionalliga, auflaufenden B-Jugendlichen, sei dies bereits Pflicht. Auch zu diesem Thema gebe es Gespräche mit der Stadt. Pohlmann: „Für den Speyerer Handball ist eine positive Lösung extrem wichtig. Wir hoffen inständig, dass uns die Stadt grünes Licht gibt. Denn ohne deren Zustimmung wäre den zahlreichen Mannschaften des Vereins der weitere Leistungssport verwehrt.“