Im Kampf um den Oberliga-Klassenerhalt hat der FV Dudenhofen in einer enorm wichtigen Heimpartie einen empfindlichen Rückschlag erlitten.

Nach dem 1:4 (0:2) gegen den bisher um einen Zähler besser platzierten Mitkonkurrenten FC Cosmos Koblenz rutschte das Team von Trainer René Reichling auf den 15. Tabellenrang ab, der wohl nicht zum Ligaverbleib reicht.

Der Dudenhofener Coach war sich bereits vor dem Anpfiff der Qualität des Gegners in allen Mannschaftsteilen bewusst und lag damit zum Leidwesen der 215 Zuschauer völlig richtig. Zudem musste sein Team kurzfristig auf Kapitän Marvin Sprengling verzichten, der unbedingt dabei sein wollte, beim Einspielen aber erkannte, dass es doch nicht geht. Sanel Catovic rückte nach. Ein weiteres personelles Handicap des ohnehin dünnen Kader war die erneut aufgebrochene Verletzung des Abwehrstrategen und Ersatzkapitäns Sven Hoffmann . Luca Henrich ersetzte ihn.

Schnelles Umschaltspiel

Die Gäste erwischten mit ihren schnellen Angreifern, dem zügigen Umschaltspiel sowie überfallartigen Offensivaktionen den besseren Start und setzten die Abwehr der Einheimischen mächtig unter Druck, die in der Anfangsphase alle Hände voll zu tun bekam. Eine erste Möglichkeit der Gäste vergab der kaum zu bremsende Nao Oriyama, der sich zum entscheidenden Mann in der starken Cosmos-Truppe entpuppen sollte. Nach etwa zwanzig Minuten hatte sich die FVD-Abwehr auf die brandgefährlichen Angreifer eingestellt, ließ kaum noch etwas zu. Im Spiel nach vorne tat sich die Mannschaft aber weiterhin schwer.

Einigen aussichtsreichen Angriffsaktionen in der nun ausgeglichenen Partie über die rechte Außenbahn durch den schnellen Felix Weingärtner und den kämpferisch starken Lukas Metz fehlte die letzte Präzision. Pech für die Gastgeber, dass Sanel Catovic eine hohe Flanke Oriyamas unglücklich zum 0:1 ins eigene Netz lenkte (29.). Dudenhofen ließ nicht locker, kämpfte weiterhin und drängte auf den Ausgleich. Max Lichti probierte es mit einem strammen Flachschuss aus etwa 16 Metern, der Torhüter der Gäste, Josue Duverger, Nationalkeeper Haitis und WM-Teilnehmer, drehte das Geschoss um den Pfosten. Der Ausgleich lag in der Luft, aber es folgte die kalte Dusche: Statt des möglichen 1:1 ließ sich der pfeilschnelle Oriyama bei einem Konter die Chance zum 2:0 nicht entgehen (45.+8).

Schmerzhafte Nadelstiche

Angetrieben von Irfan Catovic sowie dem unermüdlichen Metz dominierten die Reichling-Schützlinge im zweiten Abschnitt zwar klar, zwingende Einschussmöglichkeiten sprangen aber kaum heraus, weil es den Angriffsspitzen nicht gelang, die nicht immer sattelfeste Abwehr der Koblenzer entscheidend auszuhebeln. Julian Scharfenberger bot sich noch die beste Chance, aus kurzer Distanz brachte er jedoch das Leder nicht unter Kontrolle. Nach Foul an Heimgärtner verwandelte schließlich Irfan Catovic den fälligen Elfmeter souverän zum Anschlusstreffer (70.).

Hoffnung keimte auf, als sich eine Rechtsflanke Scharfenbergers auf die Latte senkte. Dudenhofen rannte an, klare Torchancen blieben aber Mangelware. Die Gäste verteidigten ihr Gehäuse mit Erfolg und setzten auf Nadelstiche. Dabei schlug Oriyama erneut zu: 1:3 (80.). In der Schlussminute ließ Jeremy Mekoma Abwehrspieler Luca Henrich aussteigen und vollstreckte zum Endstand.

„Wir sind heute an uns selbst gescheitert. Aus unserer Feldüberlegenheit haben wir einfach zu wenig gemacht. Da hätte deutlich mehr herausspringen müssen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir etwas erzwingen wollten. Es ist ein Schritt zurück, den es aufzuarbeiten gilt“, lautete das Fazit des enttäuschten Dudenhofener Coaches.