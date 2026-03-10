Philipp Schilling wägt ab, wie’s beim FV Dudenhofen weitergeht. Familie, Beruf, Gesundheit, all das spielt eine Rolle. Jetzt wartet aber das Bonusmatch.

Noch das Oberligaauswärtsspiel am Samstag beim FV Engers, dann will Torwart Philipp Schilling (32) sie herauslassen, die Entscheidung über seine Zukunft an der Iggelheimer Straße. „Sie ist noch nicht gefallen. Es steht fifty-fifty. Ich muss auf meinen Körper hören“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Einem Knorpelschaden folgten zwei Operationen samt Transplantationen und eine 13-monatige Pause, ehe er jetzt im Winter die erste komplette Vorbereitung bestritt: „Auf dem Niveau zwischen Landes- und Oberliga werde ich für keinen anderen Verein mehr spielen“, so Schilling. Es gehe auch um die Zeit nach der aktiven und seinen heiß geliebte Freizeitsport: „Ich kann nicht ohne.“

Golf in Geinsheim

Das Golf brachte der 32-Jährige vom College aus den USA mit: „Ich bin ein Single-Handicapper mit neun. Das will ich noch ein bisschen verbessern“, verweist er auf seine Spielstärke: „Es ist ein Ausgleich zu Beruf und Fußball.“ Damit infizierte er Vater und Brüder, erst in Limburgerhof, jetzt in Geinsheim. Der Blick aus dem Fenster zuhause in Dudenhofen, wo Schilling mittlerweile in Nähe zu FVD-Vorsitzenden Christian Schultz und Sportvorstand Florian Kober lebt, weckt schon wieder Sehnsucht.

Schilling überlegt, ob er sein Hobby mit dem größeren Ball auch in der nächsten Saison noch zu 100 Prozent auszuüben vermag: „Kann ich mich noch verbessern und eine Verstärkung für die Mannschaft sein? Was ist, wenn ich mal fehle? Gibt es dann kein Abschlussspiel oder kann die Mannschaft keine Abschlüsse üben? Gibt mir dieser Sport noch mehr als er nimmt, Kraft raubt?“ Schon heute erhält er seinen körperlichen Zustand nur, weil er wie schon immer noch mehr macht: Ausrollen, Physio mit Benjamin Adam und Celina Ebeling, Dehnen, Massagepistole, Yoga ...

Aus Schwegenheim

Hinzu kommt die berufliche Veränderung des Senior Consultant als Berater in der Bankenwelt. In dieser Woche weilt er drei Tage in Berlin, verpasst am Donnerstag ausnahmsweise am Training. Über alles setzt er das Private: „Das geplante gemeinsame Frühstück am Samstag haben wir verschoben, weil wir schon so früh Treffpunkt haben.“ Zum Konzert seiner Freundin, die ein Blasinstrument spielt, kommt Schilling auch zu spät: „Ich bin schon mehrfacher Onkel und möchte sie aufwachsen sehen. Vielleicht habe ich mal selbst Kinder.“

Der Schlussmann stellt klar, dass es kein Taktieren gibt: „Es geht auch nicht um Geld, einen möglichen Wechsel oder eine Aufgabe als spielender Co-Trainer oder so.“ Aufgewachsen in Schwegenheim, geschult ab zehn Jahren am Internat in Kaiserslautern und für die TSG spielend, über Phönix Schifferstadt und TuS Mechtersheim nach Dudenhofen gewechselt, bezeichnet er den FVD längst als seinen zweiten Heimatverein: „Seit dieser Zeit habe ich keinen Urlaub mehr zwischen Sommer- und Winterpause gehabt.“

In Dudenhofen verliebt

Schilling: „Ich fühle mich wohl in Dudenhofen. Ich liebe diesen Verein. Ich finde nicht genug positive Worte. Es spricht für ihn, dass alle bleiben. Niemand überlegt, bei einem Abstieg zu gehen.“ Dies sage alles über die Trainer und die Kontinuität. „Ich werde ihm ehrenamtlich erhalten bleiben, ob in einem oder in vier Jahren. Es gibt schon Pläne.“

Sicherlich nicht noch einige Jahre auf diesem Niveau, doch weitermachen will Schilling schon, aber im Feld, ohne den bisherigen Anspruch an sich als Keeper bei entsprechenden Vorderleuten. „Kicken“, nennt er das dann, wenn er von einer dritten Mannschaft oder Kreisebene spricht, „ein-, zweimal trainieren und nach dem Spiel ein Bier trinken.“ Da fällt es dann auch nicht so ins Gewicht, wenn er mal fehlt.

Lob für Klein

Denn eine Rolle als feste Nummer 2 hinter dem derzeit verletzten Maxime Klein, den er als Menschen und Torwart schätzt, vielleicht mit weniger Trainingseinsatz, kommt eher nicht in Frage: „Ich habe den Anspruch, zu spielen und will eine Entwicklung sehen. In dieser Saison war es kein Problem, die Nummer 2 zu sein. Die Fahrten bleiben ja. Wir fahren in diesem Jahr viermal nach Koblenz.“ Das sei auch nicht fair gegenüber den Mitspielern, die ja auch die Übungseinheiten besuchten: „Mal zwei Wochen im Training aushelfen, ja.“

Das 1:1 gegen Arminia Ludwigshafen weiß er immer noch nicht richtig einzuschätzen: „Alles in allem war es okay über den Verlauf von 90 Minuten. Zu verlieren wäre sehr, sehr schlecht gewesen. Wir können damit leben, obwohl wir in den letzten 30 Minuten gewinnen wollten.“ Dabei ärgerte er sich über etwas ganz anderes: das Elfmetergegentor, das seine selbst erfasste Quote wieder unter immer noch herausragende 50 Prozent drückte.

Respekt vor Engers

Die Partie in Engers betrachtet Schilling als Bonusspiel: „Die sind schon gut, eine erwachsene Mannschaft, körperlich präsent, auch bei Standards. Da sind wir momentan noch nicht.“ Allen jungen Spielern von Roman Reichling bis Dominik Petzold bescheinigt er jedoch Oberliganiveau: „Aber Engers hat alles gesehen. Das ist enorm wichtig. Sie haben alles hundert Mal durchgemacht.“

Sein Team müsse im engen Abstiegskampf einfach sein Spiel machen, sich nicht auf den Gegner einlassen, aber auch auf Wendungen reagieren, mal einen Plan verschieben. Mit personellen Rochaden und unnötigen Spannungen sowie dem Trainerwechsel umschrieb Philipp Schilling die turbulenten Tage zu Saisonbeginn.