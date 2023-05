Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wieder einmal musste der TuS Mechtersheim in der Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Lehrgeld zahlen. Wieder einmal waren die jungen Schützlinge von Trainer Ralf Gimmy nicht die schlechtere Mannschaft. Aber in einem Punkt waren die Gäste aus Gonsenheim beim 1:2 (0:0) an diesem Abend besser.

„Wir waren am Anfang nicht im Spiel“, sagte Mechtersheims Trainer Ralf Gimmy nach der Partie. Was er meinte: Gonsenheim warf nach einem Freistoß gleich seine Größenvorteile in