Als Oberligist und damit höchstklassige Mannschaft ihres Vereins sind die Herren 50 so etwas wie das Aushängeschild des TV Waldsee, und ihren ersten Saisonsieg haben sie nun endlich auch gefeiert. Am Samstag gab es zuhause ein 6:3 über das weiterhin punktlose WB Zweibrücken.

Doch das Reglement mit bis zu vier Absteigern ist gleichermaßen hart wie die Tabelle eng. Nach den Einzeln führten die Waldseer mit 4:2. Marcelo Manolo gewann das Spitzeneinzel 6:0, 6:0. Zudem punkteten Mannschaftsführer Peter Kobel an Punkt 4 und dahinter Peter Fouquet sowie Uli Rutzen. Stefan Scheid und Christian Glimm, die im Einzel verloren, holten dann beim 3:6, 6:1, 10:7 im Doppel den entscheidenden Zähler. Auch Manolo/Rutzen gewannen.