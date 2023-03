Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hockey-Oberliga-Neuling HC Speyer wartet weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis in der neuen Spielklasse. Am abschließenden Spieltag der Hinrunde setzte es die fünfte Niederlage im fünften Spiel. In der PSD-Bank-Sporthalle Nord behielt der spiel- und kampfstarke Saarlandvertreter HTC Neunkirchen mit 9:2 (3:1) die Oberhand.

Der Erst-Verbandsliga-Meister des Vorjahres präsentierte sich topfit, läuferisch auf der Höhe, stock- und passsicher und zudem effektiv bei der Chancenverwertung und in der Defensive