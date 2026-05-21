Der FV Dudenhofen erwartet in seinem letzten Oberligaheimspiel der aktuellen Saison am Samstag (17 Uhr) den SV Auersmacher.

Im Kampf um die nötigen Zähler für den Klassenverbleib geht es dabei gegen den Tabellenelften aus dem Saarland. Nach dem 1:1-Unentschieden im letzten Match und Kellerduell bei Konkurrent SC Idar-Oberstein stehen die Schwarz-Gelben weiterhin unter Zugzwang. Aufgrund der liegengelassenen Chancen in der Crunchtime, machte sich nach dem Schlusspfiff Enttäuschung breit, als es am Ende doch nur zur einem Remis reichte.

Dennoch liegt der Fokus jetzt schon wieder auf der nächsten Aufgabe und der Möglichkeit, zu punkten: „Wir beschäftigen uns mit den Sachen, die wir beeinflussen können“, sagt FVD-Trainer René Reichling. Mit Auersmacher, welches sich bereits den Klassenerhalt sicherte, erwartet Dudenhofen keine leichte Angelegenheit.

Torjäger Kaiser

Was die Saarländer so gefährlich macht, ist die gute Mischung aus taktischem Verständnis und die fußballerische Qualität mit ihren Führungsspielern, verrät Reichling im Gespräch mit unserer Zeitung. Einer davon ist der 18-Tore-Mann Dominik Kaiser, der damit auf sich aufmerksam macht und die Konzentration der FVD-Defensive auf sich zieht.

Des Weiteren stellt der SVA eine mittlerweile eingespielte Truppe. Personell gibt es derzeit beim FVD noch angeschlagene Akteure aus dem letzten Duell in Idar-Oberstein, als es ein Wettlauf gegen die Zeit war. Dennoch zeigt sich der Übungsleiter optimistisch für das letzte Heimspiel.

Ludwigshafen lauert

Reichling wartet noch das Abschlusstraining ab, bevor er die finalen Entscheidungen trifft: „Ziel ist es, alle Spieler auf den Platz zu bekommen.“ Mit 33 Zählern aus 32 Begegnungen stehen die Dudenhofener aktuell auf dem wackelnden 15. Tabellenplatz. Die Konkurrenten aus Idar-Oberstein mit 32 Punkten und Arminia Ludwigshafen mit 31 lauern im Kampf um den Klassenerhalt hinter dem FVD.

In Sachen Restprogramm halten die Ludwigshafener aber die besten Karten, da sie mit dem FV Diefflen und am letzten Spieltag Idar-Oberstein gegen zwei abstiegsbedrohte Teams antreten. Die Schwarz-Gelben gastieren hingegen zum Abschluss beim TSV Gau-Odernheim. Neben dem Ligaspiel am Samstag stehen allerdings noch weitere Veranstaltungen auf dem Plan.

Von 16 bis 20 Uhr lädt der Verein zum Schnitzeltag all you can eat ein. Nach dem Oberligaspiel erwarten die Besucher ab 20 Uhr Partymusik mit einem DJ und die Übertragung des DFB-Pokalfinals zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart auf einer Großleinwand. Reichling tippt auf einen Sieg des Rekordmeisters: „Bayern München ist aktuell das Maß aller Dinge in Deutschland.“