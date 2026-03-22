Oberligist FV Dudenhofen zeigt die nächste prächtige Vorstellung. Brenzlig wird’s eigentlich nur einmal. Der Trainer findet nur einen Kritikpunkt.

Nach dem überraschenden Teilerfolg beim Tabellenfünften FV Engers ist dem abstiegsgefährdeten Oberligisten FV Dudenhofen vor 150 Zuschauern mit dem 3:0 (2:0) über die Sportfreunde Eisbachtal ein Befreiungsschlag geglückt. Mit 24 Punkten und zwei Zählern Rückstand auf Rang elf arbeitete sich Dudenhofen nach diesem hoch verdienten, aber wegen der vielen vergebenen Chancen noch zu knapp ausgefallenen Erfolg, an die Nichtabstiegsränge heran.

Die mit der Empfehlung von vier aufeinanderfolgenden Siegen angereisten Gäste blieben ohne reelle Siegchance. Vom Anpfiff weg nahm Dudenhofen mit intensivem Kampfgeist und ausgeprägter Einsatzbereitschaft das Heft in die Hand, störte früh und ließ Eisbachtal kaum zur Entfaltung kommen. Die sichere und zweikampfstarke Dreier-Abwehrkette mit Yannis Albrecht, Lukas Metz und Sven Hoffmann hatte das Geschehen im Griff.

Großchance Lichti

Was trotzdem noch auf das Gehäuse kam, sah Torhüter Philipp Schilling auf dem Posten. Nach der ersten Ecke für den FVD (3.) zappelte die Kugel im Netz. Der Unparteiische fand aber ein Haar in der Suppe und annullierte den Treffer. Ein erster Warnschuss der Gäste ging knapp daneben (8.). Max Lichti bekam die Führung nach Alleingang auf den Fuß, brachte den Ball aber nicht am Keeper vorbei (10.).

Eisbachtal schien nur auf Torsicherung bedacht. Nach vorne versuchte es sein Glück mit spielerischen Mitteln, biss sich an der Defensive der Gastgeber aber die Zähne aus. Abwehrrecke Albrecht ging bei seinem Ausflug in den Angriff zu Boden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Irfan Catovic zur Dudenhofener Führung (24.).

Glanzparade Schilling

Eisbachtal lockerte nun die Deckung, kam zu Einschussmöglichkeiten. Schilling verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich: Die folgende Ecke landete am Pfosten. Mehrere Versuche der Gäste aus dem Gewühl heraus bereinigte die FVD-Abwehr vielbeinig (31.). In die Drangphase der Spfr nutzte Eric Häußler einen Deckungsfehler zum in dieser Spielphase etwas überraschenden und vorentscheidenden 2:0 (41.).

Wer nun glaubte, dass Eisbachtal nach der Pause zum Angriff bläst, sah sich getäuscht. Dudenhofen bestimmte nun wieder klar das Geschehen, suchte die endgültige Entscheidung und erspielte sich Torchancen nahezu im Minutentakt. Marvin Sprengling setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, servierte auf Häußler, der aus kürzester Distanz am Keeper scheiterte.

Sprengling mit Gewalt

Gewaltschüsse Sprenglings meisterte einmal mehr der Eisbachtaler Schlussmann. Ein weiterer strich knapp am Pfosten vorbei. Felix Heimgärtner traf in aussichtsreicher Position nur die Unterkante der Latte. Als Gästespieler Jonah Arnolds nach mehrfachem Foulspiel den Gelb-Roten Karton sah (69.), bekamen die eingewechselten Julian Scharfenberger und Dominik Petzold das 3:0 auf den Fuß, doch deren Abschlüsse fielen zu harmlos aus.

In der Nachspielzeit, als Eisbachtal alles nach vorne warf, erzielte Conrad Weigel das längst fällige und erlösende 3:0 (90.+2). Einziger Wermutstropfen war die Rote Karte für Lukas Metz (86.), dessen energischer Zweikampf der Unparteiische als grobes Foul deutete. Trainer René Reichling sprach seiner Truppe ein Riesenkompliment aus für ihre Aggressivität und das tolle Zweikampfverhalten: „Eisbachtal hatte zwar auch einige Momente, doch wir erarbeiteten uns so viele Hochkaräter, mit denen wir die Partie viel früher hätten entscheiden müssen.“ Gäste-Coach Thorsten Wörsdörfer sah ein schönes Fußballspiel, „vor allem von Dudenhofen, das verdient gewonnen hat. Wir waren in den Zweikämpfen zu verhalten und konnten letztlich kaum etwas dagegen setzen“.