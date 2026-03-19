Es ist immer noch genügend Zeit für Oberligist FV Dudenhofen, zwölf Spiele, 36 Punkte, um vier Mannschaften hinter sich zu lassen.

So sieht die einfachste Rechnung von Florian Kober, Sportvorstand in Dudenhofen, aus, um den Klassenverbleib zu schaffen. Los geht’s am Samstag (15.30 Uhr) mit den Heimspielwochen gegen Spfr Eisbachtal: „Ja, klar, wir spielen noch gegen viele direkte Konkurrenten und viele zuhause.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung schätzt er die verbliebenen Widersacher ein.

Eisbachtal: „Wir müssen drei Punkte holen. Das ist ein Konkurrent, der jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen hat.“

Pirmasens überraschen

TuS Koblenz: „Die sind dick dabei. Ein Unentschieden wäre im Vorfeld akzeptabel.“

FV Eppelborn: „Nach diesen drei Spielen brauchen wir sechs Punkte. Meine Zielsetzung sind sieben. Wenn wir da nicht gewinnen, wird es schwer. Das muss man so deutlich sagen. Ich will aber keinen Druck aufbauen. Das wissen die Jungs selbst.“

Wormatia Worms: „Es waren in der Vergangenheit immer enge Spiele, auch wenn sie oben dabei waren. Ich denke, dass wir in der Hinrunde und im Pokal besser waren. Es wird schwer, ist aber nicht unmöglich.“

RW Koblenz: „Wir müssen unserer Heimbilanz aufbessern.“

1. FC Kaiserslautern U21: „Wir haben zwischendurch immer sehr, sehr schwere Auswärtsaufgaben, die so auf uns warten Worms, Kaiserslautern, Pirmasens. Wir wollen die wichtigen Spiele gewinnen.“

Cosmos Koblenz: „Sie hatten wieder einen Trainerwechsel. Vielleicht ist etwas Unruhe. Eigentlich ist es ja keine Mannschaft.“

FK Pirmasens: „Vielleicht holen wir mal einen Punkt. Grandios wäre, wenn wir gewinnen wie in Karbach.“

FV Diefflen: „Wir wollen die wichtigen Spiele gewinnen.“

SC Idar-Oberstein: „Das ist der einzige Konkurrent, zu dem wir noch müssen.“

Sprengling verletzt

SV Auersmacher: „Es ist möglich, dass es für sie und Gau-Odernheim um nichts mehr geht. Jeder kann aber auch in eine Negativspirale kommen.“

TSV Gau-Odernheim: „Sie sind absolut gut dabei.“

„Ich glaube nicht, dass er dabei ist“, sagte Kober mit Blick auf Samstag über seinen Mannschaftskapitän Marvin Sprengling, der weiterhin unter einer Fersenentzündung leidet und nach wie vor nicht trainiert: „Da müsste schon viel zusammenkommen.“ Weitere Ausfälle seien ihm vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend nicht bekannt. Zwei Langzeitverletzte befinden sich laut dem Sportvorstand im Soll: Simon Bundenthal steige in dieser Runde möglicherweise über Einsätze im Bezirksligateam noch mal ein. „Jannik Styblo ist absolut im Zeitplan.“ Kober geht aber nicht von einer Rückkehr in dieser Spielzeit aus.