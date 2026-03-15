Der Blick auf die Oberliga-Tabelle liegt eben immer auch ein wenig im Auge des Betrachters.

Das gilt auch für das Zahlenwerk nach dem achtbaren 1:1 (1:1) des FV Dudenhofen am Samstag beim FV Engers. Rein tabellarisch rutschte die Mannschaft von Trainer René Reichling nach der Winterpause auf den vorletzten Platz ab: „Wir müssen vier Mannschaften hinter uns lassen“, machte Sportvorstand Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung schon vor zwei Wochen die Klassenverbleibrechnung auf.

Denn die Ergebnisse der Konkurrenz an diesen beiden Wochenenden spielten Dudenhofen ganz und gar nicht in die Karten. Auf der anderen Seite bleibt die Lage unvermindert spannend. Der FVD egalisierte sogar zweimal einen Rückstand, setzte die Positivserie vom Jahresende fort und beweist, dass er derzeit schwer zu schlagen ist.

Schultz rechnet

Vorsitzender Christian Schultz legt auch eine ganz eigene Sicht der Dinge an den Tag: „Wir haben fünf Punkte mehr als in der Hinrunde“, fasste er die ersten fünf Partien der Rückserie zusammen. Doch es kommt auch auf die Leistung an, und die stimmte gegen Arminia Ludwigshafen überhaupt nicht, wohl aber in Engers.

„Es war zum Verrücktwerden“, kommentierte Funktionär Kober die Treffer der Seinen ans Gebälk (wir berichteten im E-Paper von RHEINPFALZ am Sonntag): „Es hat nicht sein sollen. Ich bin sehr stolz, wie wir aufgetreten sind.“ Leidenschaft, Engagement und auch das Fußballerische taten es ihm dabei an. Und so behielt auch Torwart Philipp Schilling am Ende Recht, der zuvor von einem Bonusspiel sprach.

Dennoch geraten die Spargeldörfler zunehmend unter Druck, weil ihnen die Spiele ausgehen. Kober rief erneut die Wochen der Wahrheit aus: „Wir müssen punkten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“ Während das Sorgenkind Kapitän Marvin Sprengling heißt, der mit einer Fersenentzündung nicht trainierte, sich schon gegen Ludwigshafen durchbiss, macht Torjäger Julian Scharfenberger Hoffnung, der sein Comeback feierte.