Der FV Dudenhofen gewinnt zuhause mit 4:0 gegen den SV Auersmacher. Der Abstiegskampf spitzt sich am letzten Spieltag zu.

Ein Sieg in der Höhe ist für Dudenhofen in dieser Saison eine Seltenheit. Und doch kommt er zum richtigen Zeitpunkt. Ein letztes Mal ging es für den FV Dudenhofen um drei Punkte vor heimischer Kulisse. Auch im nächsten Jahr will die Mannschaft von Trainer René Reichling in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflaufen.

Einen ersten Schritt tat das Team nun. Coach Reichling: „Ich habe es der Mannschaft im Kreis nach dem Spiel gesagt, Kompliment für heute.“ Für die Gäste aus dem Saarland stand nicht mehr so viel auf dem Spiel, da sie den Klassenerhalt bereits sicherten. Für Aufmerksamkeit schon vor der Partie sorgten die Saarländer trotzdem. Sie reisten mit dem Mannschaftsbus des benachbarten Bundesliga-Aufsteigers, der SV Elversberg, an.

Torjäger Catovic

Bei Sommer-Temperaturen tat sich Dudenhofen am frühen Samstagabend anfangs nicht leicht. Mit einem Foul im Strafraum an Innenverteidiger Yannis Albrecht erhielt die Heimmannschaft in der 16. Minute die große Chance aus elf Metern, die bisherige Statik des Spiels zu ändern. „Ich glaube heute ist auch Vieles mal für uns gelaufen“, so Reichling.

Der Top-Torjäger der Dudenhofener, Irfan Catovic, verwandelte vom Punkt mit dem ersten Schuss der Schwarz-Gelben zum 1:0. Der FVD agierte danach wacher und erhöhte fünf Minuten später durch Stürmer Julian Scharfenberger auf 2:0. Der Treffer von Felix Heimgärtner in der 35. Minute zum 3:0 sorgte vorerst für klare Verhältnisse.

Dudenhofen effektiv

„Wir waren selten so effektiv wie heute. Das hat uns diese Saison ein bisschen verfolgt. Aber heute war, glaube ich, jeder Schuss drin am Anfang“, meinte Reichling. Nach der Halbzeit sorgte Kapitän Marvin Sprengling mit dem 4:0 für einen Hingucker. Der Leistungsträger erzielte ein regelrechtes Traumtor mit seinem Versuch von kurz hinter der Mittellinie. Der aufgerückte Torwart vereitelte den Kunstschuss nicht mehr: „Dass der reingeht, steht sinnbildlich für heute.“

Ein Dudenhofener trug maßgeblich zum Sieg bei. Der nominelle Außenverteidiger Lukas Metz agierte im Mittelfeld und half mit zwei Vorlagen ungemein. „Wir hatten das in der Vorbereitung schon einmal ausprobiert. Heute war das personalbedingt. Aber ich fühle mich wohl. Ich glaube, ich konnte der Mannschaft da gut helfen“, kommentierte Metz.

Zudem lief der 19-jährige Verteidiger Elias Bang’ Na von Beginn an auf. „Das hat er sich verdient. Er hat gut trainiert. Dem Jungen kann man nichts vorwerfen, wie er mit seiner Situation in dieser Runde umgegangen ist. Das hat er mit der heutigen Leistung auch widergespiegelt“, teilte Reichling der RHEINPFALZ mit.

Nun geht es am letzten Spieltag nach Gau-Odernheim. Von direktem Abstieg (Plätze 16 bis 18), über Wackelplatz 15 bis hin zum Klassenerhalt (ab Rang 14) ist noch alles möglich. Durch den Heimerfolg sicherten sich die Dudenhofener eine bessere Ausgangslage: „Der Sieg war extrem wichtig. Hätten wir heute keinen Sieg geholt, wäre das fast gleichbedeutend mit dem Abstieg gewesen“, meinte Metz. Reichling: „Gegen Gau-Odernheim gehen wir voll mit Vollgas auf Sieg. Was anderes bleibt uns nicht übrig.“