Der Platz an der Sonne des kleinen Mannes in der Oberliga ist der fünftletzte Tabellenrang. Denn der berechtigt für eine weitere Saison.

Erst einmal erobert, krallt sich der FV Dudenhofen an dieser 14. Position nach dem 1:1 (1:0) bei Wormatia Worms (E-Paper von RHEINPFALZ am Sonntag berichtete) krampfhaft fest, trägt seinen Teil dazu bei und macht sich nicht von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängig. Die zieht nämlich nach: Sechs Mannschaften bewegten sich am Samstag innerhalb von drei Punkten.

Bei den Dudenhofenern kehrte Lukas Metz nach abgebrummter Rotsperre in die Startelf zurück. Conrad Weigel fiel kurzfristig mit einer Zerrung aus. Eric Häußler droht mit einer Innenbandzerrung das Saisonaus. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel vermissen lassen“, sagte Sportvorstand Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung und meinte damit insbesondere die Aggressivität in den Zweikämpfen, auch wenn es ein paar Aktionen nach vorne gab: „Es hätte auch 3:0 stehen können.“

RW Koblenz gastiert

Trainer René Reichling habe in der Pause deutlich angesprochen, dass die Leistung viel zu wenig gewesen sei: „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Heft des Handelns in der Hand. Auf diese Hälfte bin ich stolz.“ Gute Vorträge über Außen verpufften aber in Ermangelung eines Zielspielers. Schon am Mittwoch (19 Uhr) geht’s zuhause gegen RW Koblenz weiter, einen Widersacher ähnlicher Kragenweite wie Worms.

Hinter Weigels Einsatz steht zumindest ein Fragezeichen. „Im Hinspiel waren wir chancenlos“, so Kober: „Zu ein paar Prozent war das aber auch den Platzverhältnissen neben dem Stadion geschuldet. Wir konnten gar nicht begreifen, dass die damals so weit unten standen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber nun wird es ein anderes Spiel. Wir sind einfach besser, und ich bin zuversichtlich, dass wir etwas mitnehmen können.“