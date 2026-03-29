Die Stimmung ist prächtig, die Meisterschaft der Lohn für die harte Arbeit. Zwischendurch stockt es etwas. Dann aber wirft sich das Team in eine lange Partynacht.

Ein Abend wie gemalt für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt: Mit dem 35:29 (16:14)-Erfolg beim Absteiger TV Hauenstein sicherte sich das Team von Trainer Jens Zwißler vor einer stimmungsvollen Kulisse und 150 Zuschauern vorzeitig die Meisterschaft.

Zudem bedeutete der letzte Treffer der HSG von Jennifer Fohs gleichzeitig das 500. Saisontor. „Diese Meisterschaft bedeutet uns alles. Keiner hätte damit vor Saisonbeginn gerechnet, und wir haben so dafür gekämpft und uns nun belohnt. Wir wollen jetzt auch unbedingt in der Relegation in die Regionalliga aufsteigen“, sprach Fohs, die im Rückraum wieder mit viel Zug zum Tor agierte und das HSG-Spiel lenkte, nach dem Meisterfoto voller Freude ins Mikrofon.

Hauenstein holt auf

Zuvor schon zündete das Team die Konfettikanone, zog die Meister-T-Shirts über, während die zahlreich mitgereisten HSG-Anhänger die Mannschaft im Stehen beklatschten, wie schon im gesamten Spiel unterstützt von Trommlern. Die 60 Minuten begannen zunächst wie geplant. Souverän spielte die HSG ihren Stiefel beim Tabellenletzten runter, führte nach einer Viertelstunde schon mit 10:3.

Plötzlich entdeckten aber die Gastgeberinnen ihren Ehrgeiz und Zug zum Tor, während der Sieben von Trainer Jens Zwißler immer wieder Fehler unterliefen. Beim 12:14 (27.) war das Spiel kurz vor der Pause wieder offen. Aber auch nach Wiederbeginn kamen die Gäste besser ins Spiel, bauten die Führung nach dem 17:20 (34.) schnell auf fünf Treffer aus (18:23, 40.) und ließen Hauenstein, das eine seiner besten Saisonleistungen zeigte, nicht mehr in Schlagdistanz kommen.

Ansage Zwißler

Auf beiden Seiten häuften sich die Fehler in Richtung Zielgerade des Spiels. Rund anderthalb Minuten vor dem Schlusspfiff des wie gewohnt souverän leitenden Schiedsrichters Thomas Schwarz stand die HSG-Bank komplett und begann die Jubelarie. „Ich will mit der Mannschaft aufsteigen. Die hat es absolut stark gemacht diese Runde. Wir sind noch ungeschlagen“, betonte Zwißler, der vor der Partie wusste, dass Hauenstein noch mal alles in die Waagschale wirft: „Die wollten sich sauber verabschieden, auch, weil der Trainer geht. Unter dem Eindruck, gewinnen zu müssen, um Meister zu sein, waren die Mädels zwischendurch etwas nervös, und es war etwas Durcheinander. Aber im Großen und Ganzen war es doch souverän.“

Torjägerin Fohs

Spielerisch stellte die HSG klar das bessere Team. Vor allem über außen gelangen leichte Treffer. Aus dem Rückraum verschossen vor allem Marlene Oetzel (7) und Fohs (6) einige Bälle, waren am Ende aber auch die erfolgreichsten Torjägerinnen: Fohs mit elf, Oetzel mit acht, davon drei Strafwürfe.

Zwißler betonte, dass er hoffe, die Spannung hochhalten zu können bis zur Relegation. „Wir schauen mal, wie lange der Abend noch wird. Aber wir haben jetzt noch zwei Heimspiele für unsere Zuschauer.“ Mit 30:2 Punkten liegt die HSG zwei Spiele vor Saisonende vier Zähler vor dem TuS Heiligenstein, der aber den direkten Vergleich mit der HSG verlor.