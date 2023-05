Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberligist FV Dudenhofen spielt am Samstag um 15 Uhr in der Meisterrunde beim FC Blau-Weiß Karbach. Dudenhofen will Wiedergutmachung betreiben.

Das Hinspiel Ende März war „mit das schlechteste Spiel, was wir gemacht haben“, erklärt der Sportliche Leiter Florian Kober. „Das wollen wir auf keinen Fall so stehen lassen.“