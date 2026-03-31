So haushoch überlegen endet die Saison der Speyerer Talente. Nun soll etwas im zweiten Anlauf klappen. Doch jetzt steigt erst einmal eine große Sause.

Die Oberliga-C-Jugend des TSV Speyer hat vorzeitig die Meisterschaft gefeiert. „Das war schon unser Ziel“, sagte Trainer Tim Seitz im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es war aber die erste Saison in der neuen Oberliga Rheinhessen/Pfalz mit vielen rheinhessischen Mannschaften, die wir nicht einschätzen konnten. Dass es so souverän wird, zeichnete sich nach der Hinrunde ab. Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sechs waren relativ ausgeglichen.“

Dabei begann die Saison unglücklich: Lanh Thai, eine der Stützen, brach sich in der Qualifikation zur Regionalliga die Mittelhand. Hinzu kamen laut Coach Seitz weitere Verletzungen und am Ende auch die Nerven. Er nannte den Angriff und die sich entwickelnde mannschaftliche Geschlossenheit als große Stärken Speyers: „Es hat keine Rolle mehr gespielt, wer auf dem Platz stand. Wir konnten jeden eins zu eins ersetzen.“

Özer zum 700.

Aus dem 17-Mann-Kader nahm er stets 16 mit: „Wir mussten nie einen streichen. Einer hat immer gefehlt.“ Und aufgrund der frühen Entscheidungen in den Partien bekamen auch alle genügend Praxis. 32:0 Punkte bei 700:476 Toren schlugen am Ende zu Buche. Der 700. Treffer glückte Kaya Özer (Der Übungsleiter: „Da ist noch ein Kabinenfest fällig“), die meisten Julius Seitz (125) und Lanh Thai (119).

Und das Knappste kam zum Schluss: Speyer bezwang das HLZ Friesenheim-Hochdorf II, verstärkt durch jüngere Jahrgänge aus dem Regionalligateam, mit drei Toren Differenz. Eine von den Eltern organisierte Überraschungsparty mit 50 Personen im Nebenraum der TSV-Gaststätte schloss sich an: „Sie stehen hinter der Mannschaft“, übernehmen den Fahrdienst. Ob der stellvertretende Abteilungsleiter Linh Thai, Jugendleiterin Ulrike Pirwitz, es sei Verlass. Mentaltrainer Herbert Janetzki übernahm Einheiten im koordinativen und kognitiven Bereich.

Turnier bei Venedig

Der TSV strebt nun neuerlich die Regionalliga, diesmal bei den B-Junioren, an: „Es bewerben sich sehr viele Mannschaften, 17“, so Seitz, der von Qualifikationsturnieren bis in den Juni ausgeht. Der Jahrgang bleibe für 2025/26 zusammen. Von Zweitspielrechten sei der Klub generell nicht mehr so begeistert: „Die Spieler waren dann eigentlich alle weg.“ Natürlich stehe er einer Laufbahn bei Leistungsvereinen wie Friesenheim-Hochdorf oder den Rhein-Neckar-Löwen nicht im Weg. Sein bisheriger Assistent Ralf Wagner betreut aber weiter die Jüngeren. Als Co stößt Tom Schlichting, ein ehemaliger Speyerer Jugendspieler, der nun für HSG Lingenfeld/Schwegenheim aufläuft, dazu.

Nun brechen die Handballer aber erst mal zum Turnier nach Cavallino (Italien, 2. bis 6. April) mit vier Spieltagen auf. Seitz: „Wir sind zum fünften Mal dabei und ständig gewachsen. Inklusive Eltern sind wir 150 Personen und dort eine feste Institution, die in vielen Social-Media-Auftritten des Veranstalters vorkommt.“ Der TSV meldete elf Teams von den Unter-Achtjährigen bis zu den Aktiven. 270 Mannschaften mit 3000 Akteuren treten an. Die Domstädter reisen privat an und fluten eines der größten Campinggebiete Europas bei Venedig. Viele Familien verbinden den Wettkampf dabei mit Urlaub.