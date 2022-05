In der Oberliga-Abstiegsrunde empfängt der FC Speyer 09 am Sonntag, 16 Uhr, den FSV Salmrohr. Der frühere Zweitbundesligist Salmrohr kämpft als Tabellensechster um den Klassenerhalt bei voraussichtlich sieben Absteigern aus der Oberliga.

Unabhängig von der aktuellen Tabellensituation rackert das von Uwe Gaßner trainierte FC-Team um jeden Punkt. Dies bestätigte die Partie in Emmelshausen am vergangenen Wochenende. „In der Schlussphase fehlten uns Schlauheit und Cleverness, um die drei Punkte mitzunehmen“, sagt Julien Jubin, in Emmelshausen Kapitän für den verletzten, etatmäßigen Spielführer Selim Avci.

Die Mannschaft sei trotz des Abstieges voll bei der Sache und wolle sich mit guten Leistungen und weiteren Siegen anständig aus der Oberliga verabschieden. „Dass wir es können, zeigen wir ja in den letzten Wochen fast regelmäßig, aber leider zu spät“, stellt Jubin fest.

Gass vermisst Konstanz

Christoph Gass, noch mitspielender sportlicher Leiter, vermisst die Konstanz über neunzig Spielminuten. Auch eine Qualitätsfrage in dem Gesamtpaket, wie er meint. Gass: „Vielleicht waren wir uns aber auch schon zu sicher und haben im Gefühl des sicher geglaubten Sieges zu früh abgeschaltet, nachdem wir über weite Strecken eindeutig dominierten und klar die bessere Mannschaft stellten.“

Coach Gaßner erkennt den riesigen Aufwand. Es fehlten einfach nur die Tore, um sich am Ende auch zu belohnen. Im Training hauten die Jungs die Dinger locker rein. Würden sie in Punktspielen ähnlich effektiv treffen, hielten sie wohl kaum die Rote Laterne, lautet seine Einschätzung. Nach seinen bisherigen Erkenntnissen habe die Mannschaft genügend Qualität gehabt, um sogar in der Oberliga zu bestehen. Den Abstieg findet Gaßner deshalb nicht nur ärgerlich, sondern auch überflüssig. Schließlich habe die Mannschaft schon in der Hauptrunde zahlreiche Punkte teils leichtfertig aber auch mit etwas Pech liegen gelassen. Auch in den zurückliegenden Spielen der Abstiegsrunde seien ihr viele Zähler durch kurzzeitiges unkonzentriertes Verhalten durch die Lappen gegangen.

Das Hinspiel verlor die FC-Auswahl mit 0:2. „Eine absolut verdiente Niederlage, das schwächste Spiel seit ich hier Trainer bin“, räumt Gaßner ein. Dieses Ergebnis gelte es zu korrigieren. Salmrohr werde wohl alles daran setzen, dem drohenden Abstieg zu entgehen, besitze aber keine Übermannschaft mit herausragenden Akteuren. „Eine machbare Aufgabe“, glaubt der FC-Coach, der von einem weiteren Dreier überzeugt ist, „wenn die Einstellung stimmt“.