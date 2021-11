Der Zeitplan für die schon länger angekündigte Sperrung der Oberen Langgasse steht fest. Die Durchfahrt wird demnach zwischen der Bahnhofstraße und der Zufahrt zum Parkplatz der VR Bank von Dienstag, 23. November, bis voraussichtlich 31. Juli 2022 gesperrt. Dies teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Hintergrund sind die parallel angekündigten Bauprojekte der VR Bank für ein zusätzliches Verwaltungsgebäude und des Gemeinnützigen Siedlungswerks GSW, bei dem ein Teil des „Seppelskastens“, der an die Obere Langgasse angrenzt, abgerissen wird. In den gut acht Monaten werde die Obere Langgasse als Sackgasse ausgewiesen und eine Umleitung über die Gilgenstraße und Schützenstraße eingerichtet. Die Straßenverkehrsbehörde stehe unter Telefon 06232 14-2938 für weitere Informationen zur Verfügung.