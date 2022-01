2,13 Promille hatte laut Polizeimeldung vom Wochenende ein 32-jähriger Fiat-Fahrer aus Speyer intus, als er am Freitag, 9 Uhr, an einem Verkehrsunfall in der Oberen Langgasse beteiligt war. Er sei dort in Richtung Dudenhofener Straße gefahren und in einem Abschnitt, in dem die Fahrbahn wegen einer Baustelle verengt war, mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 56-jährigen Speyers zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahmen hätten die Beamten Alkoholgeruch festgestellt und den Mann getestet. „Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt“, so ihr Bericht. Den Sachschaden beziffern sie auf 7000 Euro. Das Auto des 56-Jährigen sei nicht mehr fahrbereit gewesen.