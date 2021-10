Die für Oktober geplante Sperrung der Oberen Langgasse, die wegen zweier Bauprojekte an der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz sowie am „Seppelskasten“ für Mitte Oktober angepeilt war, scheint sich zu verschieben. Wie Stadt-Pressesprecherin Annika Siebert auf Anfrage mitteilt, seien aktuell lediglich der südliche Gehweg und der südliche Schutzstreifen für Radfahrende gesperrt. „Das Tempo wird auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert und der Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn mitgeführt“, teilt Siebert mit. Wann die komplette Sperrung erfolgt, stehe noch nicht fest. Wie berichtet, plant das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) in einem Neubau und dem erneuerten Rest des alten Bistumshauses St. Josef 35 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Gleichzeitig will die VR-Bank auf der anderen Seite ein neues Verwaltungsgebäude errichten.