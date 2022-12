Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) begrüßt die Initiative der Landtagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Senkung des Wahlalters bei Landtags- und Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre. „Jugendlichen eine Stimme zu geben, auch politisch, ist immens wichtig. Sie sind es, die mit den politischen Entscheidungen der Gegenwart in Zukunft leben müssen“, so die Stadtchefin, die eine der Mit-Initiatoren des Speyerer Jugendstadtrates war, der 2009 vom Stadtrat beschlossen wurde. Auf Landesebene ist indes die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Initiative noch nicht in Sicht. Die Fraktionen von CDU und AfD sehen sie kritisch. OB Seiler teilt deren Skepsis nicht: „Im Speyerer Jugendstadtrat aber auch darüber hinaus beweist die junge Generation, dass sie Verantwortung übernehmen und politisch mitbestimmen will.“