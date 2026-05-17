Die Bundesregierung baut derzeit ihr Förderprogramm „Demokratie leben“ um. Die Förderung auch für bestimmte Projekte gegen Extremismus könnten auslaufen. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kritisiert das in einer Stellungnahme.

Angekündigte Kürzungen senden laut Seiler ein falsches Signal: „In einer Zeit, in der gesellschaftliche Polarisierung, Hass im Netz, Antisemitismus und extremistische Tendenzen zunehmen, braucht unsere Demokratie mehr Unterstützung und nicht weniger.“ Seit vielen Jahren leisteten Initiativen, Vereine, Stiftungen und Bildungsträger in dieser Hinsicht unverzichtbare Arbeit. Seiler: „Besonders in den Städten und Gemeinden wird sichtbar, wie wichtig dieses Engagement ist. Demokratie entsteht im Alltag: in Schulen, Jugendzentren, Vereinen, Nachbarschaften und ehrenamtlichen Initiativen. Dort werden Respekt, Teilhabe und Verantwortung vermittelt und gelebt.“ Kurzfristige Kürzungen gefährden aus ihrer Sicht nicht nur Projekte, sondern auch das Vertrauen in staatliche Unterstützung und in den Wert zivilgesellschaftlichen Engagements.

Zur Speyerer Betroffenheit sagt Seiler auf Anfrage, es gebe keine finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Speyer, diese sei jedoch durch ihre Beteiligung am „Innovationslab Mission Vielfalt“ betroffen. In diesem würden gemeinsam mit anderen Kommunen Antworten auf Zukunftsfragen wie die Stärkung der Demokratie durch vielfaltorientiertes Verwaltungshandeln entwickelt. „Fällt die Förderung weg, verliert die Stadt einen Innovations- und Transferort, um Vielfalt dauerhaft in Strategie, Steuerung und Personalarbeit zu verankern.“ Auswirkungen seien auch auf Gruppen wie Omas gegen Rechts, das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage, den Rosa-Luxemburg-Club, die Initiativgruppe Eine Welt Speyer, die Amnesty International Gruppe Speyer oder Aufstehen gegen Rassismus denkbar. Dazu liege der Stadt jedoch keine detaillierte Aufstellung vor.