„Es kommt nun darauf an, möglichst schnell eine gute, stabile Regierung zu bilden“, kommentierte die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die ersten Hochrechnungen. Als SPD-Politikerin freue sie sich, dass ihre Partei wohl stärkste Kraft im Bund ist. Das Ergebnis sei aber sehr eng und noch mit Unsicherheiten behaftet. Klar sei schon, dass sie all den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern danke und sich über die hohe Wahlbeteiligung in Speyer freue.