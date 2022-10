Das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Spitzenverbände Landkreistag und Städtetag fordern aufgrund der Mobilitätswende und weiterer Herausforderungen wie den steigenden Energiekosten und Personalmangel mehr finanzielle Mittel des Bundes zur Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) schließt sich einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge diesen Forderungen an: „Ein attraktiver und leistungsfähiger ÖPNV muss auskömmlich finanziert sein, um die Anforderungen, die die Gesellschaft in Zeiten von Mobilitätswende und Klimawandel an ihn stellt, zu erfüllen.“ Es sei dringend an der Zeit, den ÖPNV zu stärken und auszubauen. Das aktuelle Finanzierungsmodell riskiere hingegen, dass Angebote gekürzt werden könnten. „Mindestens die bereits seit Monaten diskutierte und geforderte Erhöhung der Regionalisierungsmittel ist daher längst überfällig“, sagt Seiler. Die Bundesländer fordern demnach, dass der Bund die Regionalisierungsmittel für die Jahre 2022 und 2023 um jeweils 1,65 Milliarden Euro erhöhen soll, um zusätzliche Kosten abzufedern und handlungsfähig zu bleiben.