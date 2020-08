Änderungen im öffentlichen Gesundheitswesen fordert die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Monate der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass für eine Stadt mit 50.000 Einwohnern wie Speyer ein eigenes Gesundheitsamt nötig wäre. Derzeit wird die Stadt ebenso wie Ludwigshafen und Frankenthal vom Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen mitbetreut. Sie werde politisch dafür eintreten, dass es zumindest eine Außenstelle mit Personal in Speyer oder – wie in früheren Jahrzehnten – ein eigenständiges Gesundheitsamt Speyer gibt, so Seiler. Sie berichtete, dass es wegen der Pandemie sehr viel Abstimmungsbedarf mit dem Gesundheitsamt gebe. Aktuell kämen Meinungsverschiedenheiten hinzu, zum Beispiel über die Anordnung – und damit Finanzierung – von Corona-Tests, die sich die Stadt wünschen würde. Landesweit setzten die Gesundheitsbehörden jedoch eher auf Quarantäneanordnungen.

Die Stadt Speyer hat am Freitag auch ein lokales Pandemiekonzept vorgestellt. Nach einem „Ampelsystem“ werden Schwellenwerte für Neuinfektionen pro Woche definiert, ab denen die Kommune eigene Schutzmaßnahmen veranlassen könnte, um einen „großen Lockdown“ zu vermeiden. „Wir sind eine der ersten Kommunen, die das tun und transparent machen“, so Seiler.

Hier gibt es die Details zu den Vorschlägen und zur Corona-Lage in Speyer.