Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) übt Kritik an den Maßnahmen, mit denen Bund und Länder die Corona-Infektionen eindämmen wollen, bittet die Bürger aber, sie solidarisch einzuhalten. „Ich hätte mir bei den Maßnahmen eine stärkere Orientierung am tatsächlich stattfindenden Infektionsgeschehen und damit eine bessere Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gewünscht – es sind kaum Infektionen aus Kinos, Theatern, Restaurants oder Fitnessstudios bekannt“, so Seiler in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Es sei eine „sehr bittere Pille“ für die Gastronomie und Freizeitbranche, dass sie erneut schließen müsse, obwohl sie weit überwiegend die Hygieneregeln befolge. Nach Seilers Einschätzung finden die meisten Infektionen in Privatwohnungen, bei Privatfeierlichkeiten und am Arbeitsplatz statt. Hier müsse angesetzt werden. Stärkste Waffe im Kampf gegen die Pandemie ist aus Seilers Sicht ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem. Sie fordert bessere Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, niedrigschwellige Testangebote und eine funktionierende Kontaktnachverfolgung.

Aktuell 69 Erkrankte

Die Anzahl der Fälle in der Stadt Speyer ist am Donnerstag um zwei gestiegen. Damit gibt es laut Land 69 akut am Coronavirus Erkrankte. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 73,2. Ob die Stadt zur Eindämmung Maßnahmen über die angekündigte Rechtsverordnung des Landes hinaus ergreift, will sie erst klären, wenn diese vorliegt. Klar ist, dass ab 2. November auch städtische Einrichtungen schließen müssen, darunter das Freizeitbad Bademaxx nach nur 31 Öffnungstagen mit 7500 Besucher. Das Personal gehe ab Montag in Kurzarbeit, so die Stadtwerke auf Anfrage.