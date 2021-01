Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Wochenende laut Land für die Stadt Speyer gemeldet worden, sechs am Sonntag und drei am Samstag. Auch wenn jeder Fall einer zu viel ist, ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die im Dezember schon über 500 lag, weiter rückläufig: Sie betrug am Sonntag 65,3, war damit auch unter dem Landesdurchschnitt von 99,8 und den Werten für den Rhein-Pfalz-Kreis (103,5) sowie den Kreis Germersheim (89,1).

Speyer und die anderen Gebietskörperschaften im Zuständigkeitsgebiet des Ludwigshafener Gesundheitsamts halten dennoch vorerst die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen (21 bis 5 Uhr) aufrecht. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat sich dazu wie folgt geäußert: „Eine zeitnahe Lockerung der Maßnahmen wie die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung in unserem Stadtgebiet halte ich angesichts der derzeitigen Entwicklung für erwägenswert. Voraussetzung hierfür ist aber eine andauernde verhältnismäßig niedrige Inzidenz, nicht nur in Speyer, sondern auch im Umland.“ Die Lage sei noch angespannt, ein „Rückfall“ müsse unbedingt vermieden werden.