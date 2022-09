23 weitere Wohnungen für 24 Personen wollen die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo und die Stadt Speyer in der Indutriestraße bis September 2023 fertigstellen. Bisher war unklar, ab wann genau gebaut wird. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) sagte nun bei der vergangenen Haupt- und Stiftungsausschuss-Sitzung im Stadtrat: „Im Oktober fangen dort die Bauarbeiten an.“ In der Sitzung haben die Ausschussmitglieder eine Vorlage angenommen, laut der die Stadt zur Finanzierung des Neubaus der Obdachlosenunterkunft zu Gunsten der Gewo eine Ausfallbürgschaft in Höhe von rund 1,4 Millionen zur Absicherung der Finanzierung übernimmt. Die städtische Waisenhausstiftung übernimmt demnach entsprechend dem Beteiligungsverhältnis an der Gewo eine Rückbürgschaft in Höhe von etwa 324.000 Euro. Die Baukosten für das neue Obdachlosenheim belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Das Dokument benötigt noch die Zustimmung des Stadtrats, der am 22. September tagt.

Kabs und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sehen bereits vor diesem Winter einen gesteigerten Bedarf an Wohnraum für Wohnungs- und Obdachlose, wie sie in der Sitzung deutlich machten. „Wir sehen, dass die Gesellschaft einen anderen Bedarf hat“, sagte Seiler. Das betreffe sowohl Bedarf nach materiellen Spenden, nach ehrenamtlichen Helfern und nach Raum. „Wer Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, soll sich bei der Stadt melden“, sagte Seiler. Monika Kabs fand deutliche Worte: „Viele wollen so eine Einrichtung nicht in ihrer Nähe haben“, kommentierte sie die Suche nach Räumen für Obdachlose im Stadtgebiet. Auch deshalb habe man sich entschieden, zusammen mit der Gewo ein weiteres Gebäude in der Industriestraße zu bauen. Man bleibe aber weiterhin offen für weitere Raum-Angebote.