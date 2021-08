Die Anzahl der Zweitimpfungen gegen das Coronavirus in Speyer haben in der vergangenen Woche zugenommen. Das geht aus dem Impfbericht hervor, den die Stadtverwaltung vorgelegt hat. Demnach haben sich in der Kalenderwoche vor dem 5. August 621 Impflinge ihre zweite Spritze im Impfzentrum in der Stadthalle geben lassen. In der Vorwoche waren es nur knapp 450 gewesen. Auch bei den Haus- und Fachärzten in der Domstadt wurden mehr Zweitimpfungen vorgenommen: laut Statistik waren es in der Woche vor dem 5. August 1224 – also rund 300 mehr als in der Vorwoche. In den Alten- und Pflegeheimen in Speyer haben die Impfungen ebenfalls zugenommen, allerdings bei den Erstimmunisierungen. 90 Bewohnerinnen und Bewohner wurden dort laut Statistik in den vergangenen zwei Woche geimpft. Stand Donnerstag, 5. August, wurden damit in Speyer 66.315 Impfungen vorgenommen, davon 32.600 Erst- und 33.715 Zweitimpfungen. Seit 2. August ist in der Stadthalle auch spontantes Impfen - also ohne vorherige Terminvereinbarung – möglich. Die Bilanz von Pberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) fällt dabei nach einer Woche positiv aus: „Die erste Woche des spontanen Impfens war sehr erfolgreich“, wird die Stadtchefin in einer Mitteilung zitiert. „157 Erst- und 52 Zweitimpfungen wurden vorgenommen. Besonders erfreulich ist, dass wir auch die Gruppe der unter 18-Jährigen erreichen konnten: In dieser Altersgruppe konnten seit dem 3. August 20 Personen geimpft werden.“