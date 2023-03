Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn das rheinland-pfälzische Kabinett am Dienstag, 29. März, tagt, wird ein Thema im Mittelpunkt stehen: Wer darf im Jahr 2027 die halbjährige Landesgartenschau ausrichten? Am Montagmorgen stellten sich die sechs Bewerberkommunen der Presse im Landtagsgebäude in Mainz vor.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sprach in Mainz davon, den Brückenschlag zu wagen: zwischen Weltkulturerbe-Stätten und der Zukunft. Die Landesgartenschau (LGS) biete die