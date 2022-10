Die SPD in Rheinland-Pfalz könne gestärkt aus den aktuellen Herausforderungen herausgehen. So kommentiert die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Rücktritt des Parteivorsitzenden Roger Lewentz als Innenminister.

Lewentz verdient aus Seilers Sicht „Respekt dafür, dass er mit seinem Rücktritt nun die politische Verantwortung für die Fehler übernommen hat, die in seinem Zuständigkeitsbereich in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr geschehen sind“. Lewentz war am Mittwoch zurückgetreten, 15 Monate nach dem Unglück mit 134 Todesopfern im Bundesland. Mit ihm als Innenminister habe sie seit Jahren „gut und vertrauensvoll“ zusammengearbeitet, so Seiler. Der Rücktritt werde eine große Lücke in der Landesregierung hinterlassen.

Mit Michael Ebling rücke jedoch „ein überaus erfahrener und kompetenter Kollege nach“. Ebling war zuvor Seilers OB-Kollege in Mainz. Seiler, die Mitglied des SPD-Landesvorstands ist, kündigt weitere Beratungen in den Parteigremien an. Die Partei sei stark.