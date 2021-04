Mit Bedacht vorgehen, Quarantäneverordnungen einhalten, sich auf das Coronavirus testen lassen: Der Appell von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Impfkoordinator Peter Eymann ist eindeutig. Sorge bereitet ihnen aber nicht nur die britische Virusmutation. Was jetzt wichtig ist.

Die Infektionslage: Das Landesuntersuchungsamt hat von Donnerstag auf Freitag 19 Neuinfektionen in der Domstadt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 166,1 auf 168,1. Mit rund 87 Prozent dominiert laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die britische Mutationsvariante B.1.1.7 weiterhin das Speyerer Infektionsgeschehen. Als besonders bedenklich erachte sie die hohe Positivrate bei mit der Mutation Infizierten selbst nach 14 Tagen Quarantäne. „Von 102 Personen, die nachweislich mit der britischen Variante infiziert waren, konnten nach der Quarantäne weiterhin 60 Personen positiv getestet werden“, erklärte die OB.

Die rheinland-pfälzische Absonderungsverordnung sehe bisher für diese Infizierten nur vor, im Falle eines positiven PCR-Tests nach 14 Tagen Quarantäne diese um weitere sieben Tage zu verlängern. Danach sei kein weiterer Test vorgeschrieben. „Aufgrund der hohen Positivrate von fast 60 Prozent nach 14 Tagen halten wir eine dritte Testung für sinnvoll“, sagte Seiler am Freitag. Die Stadt wolle nun das Gespräch mit dem Land suchen. Sie weist aber darauf hin, dass bei Erkrankungen mit dem sogenannten „Wildtyp“ kein erneuter PCR-Test vorgeschrieben ist und somit keine Vergleichswerte vorliegen würden.

Die Impfungen: Das Impfzentrum in der Stadthalle erhält aus dem vom Land angekündigten Sonderkontingent insgesamt 600 weitere Impfdosen, davon je 300 von Biontech und Moderna. Sie sollen noch am Wochenende verimpft werden. Laut Impfkoordinator und Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann wurden die Termine an Menschen vergeben, die bereits auf der Warteliste standen. „Schon nach wenigen Stunden waren alle Termine gefüllt“, so Eymann. Da die Termine elektronisch versendet worden seien, appellierte Eymann an die Wartenden, vor dem Wochenende ihr E-Mail-Postfach zu überprüfen. In der vergangenen Woche seien weitere 1811 Speyerer geimpft werden (1521 Erst- und 290 Zweitimpfungen). 234 Personen hat das mobile Impfteam in diesem Zeitraum geimpft (132 Erst- und 102 Zweitimpfungen). Seit Beginn der Impfkampagne haben 11.372 Speyerer (8610 Erst- und 2762 Zweitimpfungen) den Impfschutz erhalten.

Die Schnelltests: Die Stadt kündigt eine flächendeckende Erweiterung des Testangebots an. Bereits am Freitag startete eine vom Pflegeteam Handermann & Schäfer betriebene Schnellteststation auf dem Berliner Platz in Speyer-West. Von Montag bis Freitag (10.30 Uhr bis 14.30 Uhr) sowie Samstag bis Sonntag (10.30 bis 13.30 Uhr) können sich Bürger dort ohne Terminvereinbarung testen lassen. Weitere Schnelltestzentren in Speyer-Nord und -Süd seien in Planung. Caroline Diven, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands, teilte mit, dass das Schnelltestzentrum in der Postgalerie am Mittwoch, 21. April, an den Start gehe. Dort könnten auch PCR-Tests durchgeführt werden.

Peter Eymann appellierte an die Bürger, verordnete Quarantänemaßnahmen ernst zu nehmen. „Leider bestätigt es sich immer wieder, dass Menschen – trotz positivem Fall im Hausstand oder in der Familie – am öffentlichen Leben teilnehmen und Einrichtungen besuchen, obwohl sie in Quarantäne bleiben müssten.“ Bei einem positiven Fall müssten sich sofort alle nahen Kontakte absondern. Selbst Einkaufen sei dann nicht mehr erlaubt.