Oberbürgermeister-Kandidat Mike Oehlmann (FDP) will erstmals zentrale Eckpunkte seiner Ideen für die Zukunft der Stadt vorstellen.

Wie die Speyerer FDP mitteilt, lädt Oehlmann am Donnerstag, 9. April, ab 19 Uhr Interessierte zu einem offenen Austausch im Nebenzimmer des Wirtshauses am Dom ein. Im Anschluss bestehe die Möglichkeit für Fragen und Anregungen. „Mir ist es wichtig, den direkten Austausch mit den Speyerer Bürgern zu suchen. Gute Politik entsteht nur im Dialog“, wird Oehlmann zitiert. Die Veranstaltung sei Auftakt einer Reihe von Bürgergesprächen unter dem Motto „Triff Mike“. Die Oberbürgermeisterwahl findet am 6. September statt. Bisher ist Oehlmann der einzige Herausforderer von Amtsinhaberin Stefanie Seiler (SPD), die noch einmal antritt.