Die Nutzungsordnung der Stadt für die Überlassung öffentlicher Räume ist unwirksam. Das geht aus der Urteilsbegründung hervor, die das Verwaltungsgericht Neustadt jetzt zu einem Rechtsstreit der Verwaltung mit der Wählergruppe Schneider vorgelegt hat. Stadtrat und Wählergruppen-Chef Matthias Schneider hatte für Herbst 2022 eine Nutzung des Mehrgenerationenhauses beantragt. Geplant war ein Vortrag zum Thema „Der Hererokrieg 1904/05“. Aus dem Rathaus gab es dafür keine Genehmigung. Dagegen hatte Schneider geklagt und war nun erfolgreich.

Laut Begründung war die Nutzungsordnung von 2022, auf die die Stadt verwiesen hatte, „nicht hinreichend konkretisiert“. Sie erhöht die Zugangsvoraussetzungen für politische Gruppierungen. Aber: Wenn die Stadt von Raummietern laut Nutzungsordnung die Anerkennung der „Antidiskriminierungsagenda“ der Stadt verlange, „führt diese Regelung zur Unwirksamkeit der Nutzungsordnung“. Dieses Kriterium sei nicht ausreichend bestimmt: Es werde nicht klar, was vom Mieter genau verlangt werde. Die Agenda dürfe auch nicht zum Kriterium für eine inhaltliche Kontrolle gemacht werden. Schneider habe sich mit dem kulturell-historischen Thema im Rahmen dessen bewegt, was im Mehrgenerationenhaus okay sei.

Berufung möglich

Auch das Argument der Stadt, die Wählergruppe hätte sich um die Nutzung der Stadthalle bemühen können, für die weniger strenge Kriterien gelten, lässt das Gericht nicht gelten. Diese sei für eine kleine Wählergruppe überdimensioniert und unter Umständen zu teuer.

Schneider kommentiert das Urteil in einer Stellungnahme als für die Stadt „blamabel“. Die Stadt will nun den Stadtrat damit befassen. Falls sie in Berufung ginge, sähe er dem gelassen entgegen, so Schneider.