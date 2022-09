Was lugt denn da aus dem Speyerer Frühnebel vom Sonntag? RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry ist diese Aufnahme mit der Drohne von einem Feld bei Dudenhofen gelungen. 100 Meter sei sein Fluggefährt mit Kamera ungefähr hoch gewesen, berichtet er. Meteorologe Wolfgang Lähne (Römerberg) sagt, dass ein an diesem Tag „sehr niedriger Hochnebel“ das besondere Foto einer für die Jahreszeit nicht untypischen Wetterkonstellation möglich gemacht habe. Gerade wenn es wie am Samstagabend geregnet habe und eine spürbare Abkühlung mit wenig Wind einhergehe, könne sich dieses Bild ergeben.

Bliebe die Antwort auf die Frage nach den Türmen: von links sind das der Dom mit seinen 65 Metern bei den West- und 71 Metern bei den Osttürmen, die Josephskirche (90 Meter) und die Gedächtniskirche (100 Meter). Im Vordergrund ist es der Kamin des Heizkraftwerkes in der Butenschönstraße mit laut Stadtwerke 58 Meter Höhe und 3,72 Meter Durchmesser am Kopf. Das Altpörtel (55 Meter) ist zumindest nicht deutlich zu erkennen.