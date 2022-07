Die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Ende Juni waren es nur noch 31, so eine Sprecherin der für den Betrieb zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes. Der Höchststand in der Anlaufstelle für Flüchtlinge ohne Privatquartier hatte im März rund 400 betragen. Schon im April waren es nur noch 250 gewesen. Die Nutzung der beiden Thermozelte mit 450 Plätzen, die auf dem früheren Kasernengelände im April aufgestellt worden waren, ist somit derzeit eher unwahrscheinlich. Sie stehen als „Stand-by-Unterkünfte“ bis zum Ende der Mindestmietzeit von sechs Monaten am 15. September zur Verfügung, so die ADD auf Anfrage. Insgesamt hatte die AfA demnach am 30. Juni 1088 Bewohner. Die Grundkapazität betrage 1150 Personen. Der Ausbau sei fast abgeschlossen – bis auf Sanierungen, die in zwei kleineren Gebäuden noch ausstehen. „Ein weiterer Ausbau der AfA ist derzeit nicht geplant“, so die Sprecherin.

Der Betreuungsaufwand für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge sei in der Einrichtung derzeit gering. Sie seien meist nur sehr kurz in der AfA und kämen dann anderweitig unter. Das Personal helfe ihnen vorrangig mit Antworten auf Fragen über das Leben in Deutschland oder die Anerkennung von Schul- und Bildungsabschlüssen.