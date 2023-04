Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu alt, zu eng, defekt und längst nicht mehr den Erfordernissen der heutigen Zeit gerecht: So sieht es in der Industriestraße 9 in Speyer aus. Es ist seit 1976 die Heimat der Speyerer Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW). Sie will dort jetzt weg. Sie weiß noch nicht, wann, wohin und ob. Der Ortsbeauftragte Jan Görich ist aber schon aktiv geworden.

„Nichts geht mehr“ – zumindest an der Stelle, sagt Jan Görich, seit sieben Jahren THW-Ortsbeauftragter. Der Vormann und seine Truppe haben alles geprüft und nun eine