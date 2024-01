Ein nur mit kurzer Hose bekleideter Mann zog am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Zeugen meldeten, er habe sich aggressiv verhalten und einen Einkaufswagen mit sich geführt. Die Beamten trafen den 51 Jahre alten Mann nach eigenen Angaben schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle in der Landauer Straße an und kontrollierten ihn. In seinem Einkaufswagen habe sich ein Pedelec der Marke BESV befunden. Es hätten sich Hinweise ergeben, wonach der Mann nicht der Eigentümer des Rads war. Die Polizei stellte das Rad sicher, leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 51-Jährigen ein und sucht nun Zeugen, die per Telefon unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Angaben zu dem Sachverhalt machen können.