Die Arbeitslosenquote in Speyer bleibt konstant. Der übliche Frühjahrsaufschwung lässt laut Arbeitsagentur noch auf sich warten. An offenen Stellen mangelt es nicht.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer waren im Februar 2672 Personen arbeitslos gemeldet, fünf mehr als im Januar. In einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur heißt es, dass die Arbeitslosenquote konstant geblieben ist. Sie liege weiterhin bei 4,7 Prozent. „Während in der Vergangenheit der Frühjahrsaufschwung die Arbeitslosigkeit sinken ließ, sind aktuell eine angespanntere wirtschaftliche Lage und auftretende Unsicherheiten bei den Unternehmen spürbar“, sagt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer. Dies habe zur Folge, dass der Frühjahrsaufschwung in Speyer wohl noch etwas auf sich warten lasse.

Insgesamt hätten sich im Februar in der Domstadt 630 Personen arbeitslos gemeldet, 77 mehr als im Vormonat. Im selben Zeitraum hätten 617 Frauen und Männer eine Anstellung gefunden, 111 mehr als im Januar. Die Nachfrage nach Personal sei aber weiter hoch. In der Pressemeldung heißt es, dass 134 neue Stellen dem Arbeitgeber-Service gemeldet wurden, 39 weniger als im Vormonat. Aktuell seien dort 1013 Jobs registriert, 716 davon im Stadtgebiet Speyer.

Arbeitlosenquote im Kreis bei vier Prozent

Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Arbeitslosigkeit im Februar leicht gesunken. 3500 Menschen sind dort arbeitslos, was einer Quote von 4 Prozent entspricht. In Ludwigshafen liegt diese bei 8,6 Prozent.

Die Verantwortlichen bei der Arbeitsagentur rechnen in den kommenden Wochen mit einer Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarkts. Die war im Februar noch nicht zu spüren, betrachtet man die Statistik der Arbeitsagentur: In der Stadt waren im Februar 8061 Menschen arbeitslos gemeldet, 18 mehr als im Vormonat, 55 weniger als vor einem Jahr. Im Bezirk Ludwigshafen sind 1723 offene Stellen registriert, 334 davon im Stadtgebiet.