So viel Normalität wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig: Die Stadt hat sich für das Altstadtfest viel vorgenommen.

Schön wie eh und je soll es am zweiten September-Wochenende werden. Dafür bleibt sogar das Licht ausnahmsweise an. Das ist auch besser so. Der neue Paragraf 26 im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz für Veranstaltungen unter freiem Himmel bremst manche liebgewordene Altstadtfest-Gewohnheit aus und sorgt für höheren Personal- und Kostenaufwand. Aber: Gerade in diesen schwierigen Zeiten braucht Speyer nach zwei Jahren Verzicht die Feiertage im Hasenpfuhl.

Leider fehlt Klein-Venedig. Vielleicht melden sich Helfer für den Aufbau 2023, wenn sie sehen, dass es am Wochenende am Speyerbach dunkel bleibt. 2022 ist eben doch nur fast alles so wie sonst – auch in der Altstadt ...